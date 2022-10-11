逾50位候選人掛「挺修憲」看板　盼催出965萬張同意票

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張育萌提到，以民團做出的民調顯示，全台還有53%的民眾，不知道年底有修憲公投，為了在年底催出965萬張同意票，青民協將透過集資計畫、募集96.5萬元，用於公車、計程車、捷運站、戶外看板等廣告，讓更多路過的民眾可以看見年輕人的身影，期盼透過更多曝光支持年輕世代，同時也呼籲候選人加入宣傳行列。
台北市松山信義區市議員候選人吳崢表示，雖然選民關注度大多在縣市首長選舉，但修憲案本身的歷史意義也很重大，「現在的中華民國《憲法》就像一件不合身的衣服」，他認為，就算《憲法》經多次修改，仍然有許多不適合之處，因此修憲是刻不容緩需要進行的工程，他呼籲全民與跨黨派必須一起努力。
台北市議員苗博雅提到，總統蔡英文的雙十演說提到「留給下個世代更好的台灣」，她認為，這次修憲案便是第一步，不過要跨出這步其實很艱難，因為修憲門檻相當高，儘管有6成選民願意出門投票，但在這之中仍要有9成民眾投下同意票，修憲才可能通過。
苗博雅呼籲民眾「一定要去領票，投下同意票」，因為這是台灣人用集體投票表決的方式展現人民意志，等同向世界宣告，「台灣不只可以選總統、國會議員，還可以一人一票修改《憲法》，讓青年族群享有投票權」，全世界會深刻認識台灣與中國就是截然不同的國家。
時代力量新北市議員候選人彭盛韶也說，自己有在宣傳面紙印上支持18歲公民權，並在掃街拜票時呼籲選民投下同意票，他期盼藉由實際行動突破高牆，同時呼籲各政黨停止口水戰，共同為修憲公投催票。