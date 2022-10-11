2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

逾50位候選人掛「挺修憲」看板　盼催出965萬張同意票

▲台灣青年民主協會今（11）日舉行記者會，公布目前全台灣有50多位民代候選人響應「捐看板、挺修憲」行動。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.10.11）
▲台灣青年民主協會今（11）日舉行記者會，公布目前全台灣有50多位民代候選人響應「捐看板、挺修憲」行動。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.10.11）

記者李琦瑋、實習記者林怡昕／台北報導

2022-10-11 12:23:422022-10-11 12:30:04

台灣青年民主協會今（11）日舉行記者會，公布目前全台灣有50多位民代候選人響應「捐看板、挺修憲」行動，以實際行動力挺18歲公民權。不過，青民協理事長張育萌提到，根據民調顯示，仍有53%民眾不知道年底有修憲公投，因此發起「18歲公民權宣傳集資計畫」，盼募集96.5萬元，用於公車、計程車、捷運站、戶外看板等廣告，邀請大眾捐款支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張育萌指出，為了讓年底的公民複決跨過965萬張同意票高門檻，青民協上個月底與多位議員一同發起「捐看板、挺修憲」行動，目前全台有50多位民代候選人響應，其中縣市首長候選人，有國民黨基隆市長候選人謝國樑、民進黨台北市長候選人陳時中、時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎、民進黨新竹縣長候選人周江杰及民進黨高雄市長陳其遇，皆掛上力挺「18歲公民權」選舉看板，盼提高公投曝光率。

張育萌提到，以民團做出的民調顯示，全台還有53%的民眾，不知道年底有修憲公投，為了在年底催出965萬張同意票，青民協將透過集資計畫、募集96.5萬元，用於公車、計程車、捷運站、戶外看板等廣告，讓更多路過的民眾可以看見年輕人的身影，期盼透過更多曝光支持年輕世代，同時也呼籲候選人加入宣傳行列。

台北市松山信義區市議員候選人吳崢表示，雖然選民關注度大多在縣市首長選舉，但修憲案本身的歷史意義也很重大，「現在的中華民國《憲法》就像一件不合身的衣服」，他認為，就算《憲法》經多次修改，仍然有許多不適合之處，因此修憲是刻不容緩需要進行的工程，他呼籲全民與跨黨派必須一起努力。

台北市議員苗博雅提到，總統蔡英文的雙十演說提到「留給下個世代更好的台灣」，她認為，這次修憲案便是第一步，不過要跨出這步其實很艱難，因為修憲門檻相當高，儘管有6成選民願意出門投票，但在這之中仍要有9成民眾投下同意票，修憲才可能通過。

苗博雅呼籲民眾「一定要去領票，投下同意票」，因為這是台灣人用集體投票表決的方式展現人民意志，等同向世界宣告，「台灣不只可以選總統、國會議員，還可以一人一票修改《憲法》，讓青年族群享有投票權」，全世界會深刻認識台灣與中國就是截然不同的國家。

時代力量新北市議員候選人彭盛韶也說，自己有在宣傳面紙印上支持18歲公民權，並在掃街拜票時呼籲選民投下同意票，他期盼藉由實際行動突破高牆，同時呼籲各政黨停止口水戰，共同為修憲公投催票。

大咖聚板橋音樂會　林佳龍揭挺18歲公民權的「3個意義」

公投倒數50天！青民協發起「18歲公民權宣傳募資計畫」

18歲公民權修憲　立法院交中選會11/26辦公民複決

首面看板曝　陳其邁挺18歲公民權

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀