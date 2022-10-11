名家論壇》鈕則勳／韓國瑜會不會產生灰犀牛效應？

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韓國瑜對藍軍而言，雖能將能量挹注議員候選人，助國民黨衝高席次，但卻也可能某程度符合「灰犀牛效應」的原因不難理解。第一，其2020年總統選舉大敗，高雄市長也被罷免後，韓流急速退燒，「韓粉」甚至被認為是國民黨內較極端的群眾，其存在也限制藍軍拓票力道 ; 第二，韓國瑜屢被綠軍標籤為「常失言的草包」，也常刻意利用韓來挑弄藍軍大咖間的互信，欲坐收漁利。第三，韓雖有素人特質，但遣詞用字常會引發爭議，被綠軍做文章，加上他對2024年總統大位態度不明，但以其現今能量下滑，拓票中間與年輕選民能力更弱的當下，若想參選2024，只怕藍軍總統候選人的提名會更加治絲益棼。
基於以上論述，現今邀請韓為其助選者，多是縣市議員候選人，畢竟在六都選舉主導媒體版面的情況下，除新竹市外，其他縣市長選將要搶攻媒體版面都非常困難，遑論縣市議員 ; 是以議員候選人多會邀請黨內大咖助選，多想藉其光環讓自己被關注，甚至炒作話題，故話題王韓國瑜變成為了藍軍議員們期待邀約的「神秘嘉賓」，畢竟在複數選區中，只要一部分選票便能順利當選，所以即便韓具有一定爭議，但議員候選人們的盤算卻是「只要能幫我吸納韓粉」加上自己的基本盤，當選機會就大增。
雖前述邏輯正確，韓國瑜牌確實能為議員加持，但這張牌若用在六都或縣市長選舉就沒那麼簡單能評估利弊了，姑且先將現今藍軍情勢做一分類。第一類是六都與縣市長國民黨勝率最高者，如新北市、台中市，及國民黨現今執政縣市 ; 第二類是六都選情膠著區塊，如台北市、桃園市。第三類是六都中民進黨勝率高者，如台南市，第四類是韓的本命區高雄市，第五類是縣市長選情膠著區塊，也包括國民黨候選人現居弱勢的區塊。
第一類及第三類最單純，前者沒有韓助選的必要，畢竟侯友宜與盧秀燕現勝率極高且能量有外擴可能 ; 後者韓國瑜牌啟動，能為聲勢較弱的謝龍介拉抬，畢竟謝現今要搶到全國版面都很難，韓若能為其輔選，至少在聲量上有拉高機會，韓謝聯手，對國民黨基本盤鞏固應有助益。
至於第五類，國民黨新竹市林耕仁民調支持度皆落後，苗栗縣的謝福弘雖為國民黨提名，但實力遠弱於脫黨參選的鍾東錦，且林、謝兩人政治魅力弱，難聚焦版面，勝率不高，若韓能為其加持，聚焦媒體討論的可能絕對大於黨主席朱立倫、趙少康、江啟臣等輔選大咖，能多拉些韓粉票對林、謝也不無小補，況且民進黨也並未將林、謝二人視為主要對手，也未必會在這兩個戰場中挑韓的毛病，進而對林、謝猛攻。
較尷尬的包括第四及第二類，稍一不慎，「灰犀牛效應」便可能發生。前者是韓的本命區高雄，雖說柯志恩聲勢弱，讓韓前市長出手拉抬是合理邏輯，但之前韓被罷免的票數近94萬，比其2018年所得的89萬票還高約5萬，比2020年選總統所得的61萬票還高33萬，即便補選時韓仍有出動助選李眉蓁，但李的得票只有近25萬，連藍軍基本盤都催不出來，是以現今參選的柯志恩對於打韓國瑜牌，勢必有所保留，畢竟被民進黨反手操作的風險太高。
特別是第二類，國民黨台北蔣萬安與桃園張善政選情雖仍屬膠著，但相對優勢已漸明顯，蔣、張二人若照既定步驟，未必不能勝出，這時韓國瑜若為其助選，不論主動或被動，灰犀牛效應出現機會高。畢竟蔣、張支持度已拉升，應強化主場，韓助陣反而有失焦可能，而韓看到兩人造勢場子很熱，說不定覺得「韓粉未散、後勢可為」，又燃起選2024的企圖，這樣藍軍2024年選舉勢必更複雜 ; 特別是年底藍軍若勝選，主席朱立倫勢必也磨刀霍霍，加上孚眾望的人氣王侯友宜，黨內便少不了一番血拚。最後也有一個風險，若韓助選在場子裡太興奮，論述用詞不精準，綠軍勢必藉端操作，硬將蔣、張二人捲入衝突，以圖利選情。
如何降低可能的「灰犀牛效應」，將藍軍氣勢做有效拉抬，正考驗韓國瑜、黨內大咖與候選人的智慧。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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