藍營焦慮？蔣萬安、朱立倫喊集中投票 黃珊珊：綁架選民
2022年九合一選戰在即，其中首都台北市長選戰，更是外界關注焦點。而距離投票日僅剩下不到50天時間，藍綠兩黨都在積極號召支持群眾歸隊，而昨（10）日上午國民黨中央舉辦國慶升旗典禮時，黨主席朱立倫與參選人蔣萬安，都不約而同喊出「集中選票」，似乎對於選票分散一事相當焦慮。對此台北市長參選人黃珊珊今（11）日上午表示，選民會集中選票投給最適任的人，不需要用棄保跟意識形態去綁架選民。
黃珊珊今日上午前往文山區興隆市場進行掃街拜票，由於文山區是國民黨的大本營，黃珊珊今日掃街拔樁的意味相當濃厚。不過黃珊珊則撇談自身選情，表示民眾黨的兩名參選人都非常優秀，也都各自在大安文山區經營了近20年，相信他們在地方投身公益，還有在地方做的耕耘絕對不比其他候選人少。
至於針對國民黨內部對於北市選情產生焦慮感，也讓朱立倫與蔣萬安都不約而同喊話支持者「集中投票」一事，黃珊珊則表示，集中選票就是要集中把票投給最適任的人，各自的政黨每天都只想著用棄保、意識形態去綁架選民，才會有這麼大的焦慮感。「現在選民應該非常自主，我相信有意識還有有自主權的民眾會自主集中選票給黃珊珊。」