說好的安居樂業？新北治安差、市民心驚　退休警嗆侯友宜

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陳俐甫首先發言指出，侯擔任市長，市民原先期望新北市可以成為治安城市，但近期新北市每個月都發生重大刑事案件，上個月新北市民更被警察當成通緝犯不當毆打，上週甚至演變成警察局提訟被毆市民。
陳說，這顯示，儘管侯友宜曾擔任過警政系統的最高職位，包括警政署長與警察大學校長，卻無法帶領新北市的治安改善。他強調，侯友宜出事只會說「不要為難第一線員警」，但卻絕口不提他應負起的「政治責任」，只會將事件導引成基層的行政責任。侯友宜口說不要為難基層，卻以此來暗示責任出在基層，這是不負責的推諉行為。
羅致政認為，一直以來侯友宜的表現就是「爭功諉過」，不管過去南非武官事件，到最近恩恩案，有功就自己攬，有錯就推給屬下。所有民調都顯示，新北市民最關心的是治安問題，如果新北是治安城市，有警察市長，那為什麼市民仍最關心治安問題？這顯示新北治安問題真的很嚴重。
羅致政說，然而出現治安問題，侯友宜都神隱，只會要求不要批評第一線。其實民意從來都沒有要批評基層，只是將帥無能，累死三軍。侯友宜無心無力管好治安，讓基層員警疲於奔命，侯市府安居樂業的政見，已明顯跳票。
戴瑋姍提到，侯友宜經不起檢驗，遠見雜誌的調查顯示，侯友宜執政四年後，新北市的治安從第9名降到第17名。原本應該是讓壞人敬畏的「關公市長」，現在卻變成只重包裝形象的「公關市長」。侯友宜宣稱的治安專業都不過如此，更遑論其它安居樂業的議題，新北人口降到不到400萬，市民用行動證明侯友宜「安居樂業」做得很差。
戴瑋姍說，恩恩爸爸不敢再住新北，搬到新竹；三重警事件黃先生不敢再住新北，搬到台北。新北變成脫北城市，根本沒有光榮感。侯友宜擅長利用市民與警察的相互敵視，讓弱弱相殘來推卸責任。她呼籲侯友宜不應該躲在基層後面，必須承擔起政治責任，同時應該好好反省與道歉。
石明謹表示，警察本身若沒有人權，是難以注重老百姓的人權，如果警察可以自己亂打人，治安議題上就不可能阻止人民亂打人。目前六都中，新北市的警民比是最高的，新北警察自己過勞，沒有人權，也因此顯得沒有心力關心民眾人權。三重發生過外勞被臨檢後丟包，中和踹頭案員警沒有被懲處，但有問題員警都只是被調到別的單位，無法真正根絕問題。日後應阻止有不當暴力行為的員警繼續執勤，而且應徹底調查。
最後陳俐甫表示，侯友宜有犯罪學的博士學位，應該展現出符合出專業與學識的能力，在所剩不多的任期之內，好好思考如何改善新北市的治安問題。