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說好的安居樂業？新北治安差、市民心驚　退休警嗆侯友宜

▲新北市執政爭議不斷、屢傳治安事件，侯友宜近來持續不接受與競選對手林佳龍辯論，卻頻頻跑到外縣市拚選舉，引發譁然。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
▲新北市執政爭議不斷、屢傳治安事件，侯友宜近來持續不接受與競選對手林佳龍辯論，卻頻頻跑到外縣市拚選舉，引發譁然。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-11 12:19:20

新北市長侯友宜施政屢爆爭議，力拚連任之路受到諸多質疑與嚴峻挑戰。台灣教授協會、民進黨立委羅致政辦公室今（11）日聯合舉辦「說好的『安居樂業』呢？侯市長口口聲聲說好好做事，新北市民走在路上卻怕出事」記者會，會中談到，近來新北市治安事件頻傳，新北市治安滿意度更是六都末段班，暴力犯罪率也偏高，侯友宜一再聲稱要讓市民「安居樂業」，已成為格外諷刺的口號。

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▲侯友宜2018年競選時曾說要讓新北市民「安居樂業」，如今格外諷刺。（圖／台灣教授協會提供）
▲侯友宜2018年競選時曾說要讓新北市民「安居樂業」，如今格外諷刺。（圖／台灣教授協會提供）
▲新北市治安事件頻傳，羅致政、戴瑋珊與教授、退休警官等一同召開記者會，怒斥侯友宜。（圖／台灣教授協會提供）
▲新北市治安事件頻傳，羅致政、戴瑋珊與教授、退休警官等一同召開記者會，怒斥侯友宜。（圖／台灣教授協會提供）
台灣教授協會副會長陳俐甫、新北市立委羅致政、新北市議員戴瑋姍、人權律師賴中強、退休警官石明謹與台北大學犯罪防治所助理教授沈伯洋今日於立法院召開「說好的『安居樂業』呢？侯市長口口聲聲說好好做事，新北市民走在路上卻怕出事」記者會。

陳俐甫首先發言指出，侯擔任市長，市民原先期望新北市可以成為治安城市，但近期新北市每個月都發生重大刑事案件，上個月新北市民更被警察當成通緝犯不當毆打，上週甚至演變成警察局提訟被毆市民。

陳說，這顯示，儘管侯友宜曾擔任過警政系統的最高職位，包括警政署長與警察大學校長，卻無法帶領新北市的治安改善。他強調，侯友宜出事只會說「不要為難第一線員警」，但卻絕口不提他應負起的「政治責任」，只會將事件導引成基層的行政責任。侯友宜口說不要為難基層，卻以此來暗示責任出在基層，這是不負責的推諉行為。

羅致政認為，一直以來侯友宜的表現就是「爭功諉過」，不管過去南非武官事件，到最近恩恩案，有功就自己攬，有錯就推給屬下。所有民調都顯示，新北市民最關心的是治安問題，如果新北是治安城市，有警察市長，那為什麼市民仍最關心治安問題？這顯示新北治安問題真的很嚴重。

羅致政說，然而出現治安問題，侯友宜都神隱，只會要求不要批評第一線。其實民意從來都沒有要批評基層，只是將帥無能，累死三軍。侯友宜無心無力管好治安，讓基層員警疲於奔命，侯市府安居樂業的政見，已明顯跳票。

戴瑋姍提到，侯友宜經不起檢驗，遠見雜誌的調查顯示，侯友宜執政四年後，新北市的治安從第9名降到第17名。原本應該是讓壞人敬畏的「關公市長」，現在卻變成只重包裝形象的「公關市長」。侯友宜宣稱的治安專業都不過如此，更遑論其它安居樂業的議題，新北人口降到不到400萬，市民用行動證明侯友宜「安居樂業」做得很差。

▲侯友宜主政下的新北市治安全面退步，引發譁然。（圖／台灣教室協會提供）
▲侯友宜主政下的新北市治安全面退步，引發譁然。（圖／台灣教室協會提供）

 
戴瑋姍說，恩恩爸爸不敢再住新北，搬到新竹；三重警事件黃先生不敢再住新北，搬到台北。新北變成脫北城市，根本沒有光榮感。侯友宜擅長利用市民與警察的相互敵視，讓弱弱相殘來推卸責任。她呼籲侯友宜不應該躲在基層後面，必須承擔起政治責任，同時應該好好反省與道歉。

石明謹表示，警察本身若沒有人權，是難以注重老百姓的人權，如果警察可以自己亂打人，治安議題上就不可能阻止人民亂打人。目前六都中，新北市的警民比是最高的，新北警察自己過勞，沒有人權，也因此顯得沒有心力關心民眾人權。三重發生過外勞被臨檢後丟包，中和踹頭案員警沒有被懲處，但有問題員警都只是被調到別的單位，無法真正根絕問題。日後應阻止有不當暴力行為的員警繼續執勤，而且應徹底調查。

最後陳俐甫表示，侯友宜有犯罪學的博士學位，應該展現出符合出專業與學識的能力，在所剩不多的任期之內，好好思考如何改善新北市的治安問題。

▲侯友宜執政爭議不斷，（圖／台灣教授協會提供）
▲侯友宜執政爭議不斷，羅致政痛斥，一直以來侯友宜的表現就是「爭功諉過」（圖／台灣教授協會提供）
▲，（圖／台灣教授協會提供）
▲新北市爭議不斷，侯友宜力拚連任受到嚴峻挑戰。（圖／台灣教授協會提供）

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