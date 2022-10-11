國內「雙貸族」34.5萬人創10年新高！升息不斷壓力暴增
中央銀行持續升息，不只房貸族壓力倍增，同時還背負信貸的民眾更是苦不堪言！根據聯徵中心最新統計資料顯示，今年7月身揹信貸與房貸的「雙貸族」，全國共有34.5萬人，創下2012年統計以來的新高，而雙貸族平均房貸金額為523萬元，平均信貸金額為91.3萬元，貸款金額也雙雙創下新高，尤其今年央行已經累計升息3次共2碼，對於習慣低利的雙貸族而言，馬上就面對每月還款負擔增加的壓力。通常動用到信貸的民眾，多屬短期手頭資金較緊的族群，現在遇到利率「升升不息」，加上通膨帶動日常消費支出開銷增加，恐怕會排擠到民眾的其他非必要性的支出。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，有意貸款人的朋友最好先把利率抓高一點、貸款成數抓低一點」去計算每月還款金額，評估自己是否能負擔，再決定是否要貸款，對生活品質比較有保障。
根據聯徵中心統計，過去房市較為低迷的時期，2014~2018年雙貸族數量相對穩定維持在28~29萬人，但隨房市景氣復甦，市場對資金需求增加，房市越熱雙貸族的數量越多且金額也越高，今年7月雙貸族人數、金額都創下新高。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過往有銀行推出高成數的房貸搭配信貸方案，協助民眾可以輕鬆購屋，但央行加強對於房市的資金管控，這類方案已不常見，不過民眾購屋時需要裝修，仍有短期的資金需求，銀行也願意以較優惠的利率吸引條件較佳的民眾申請信貸。
聯徵中心統計顯示，2012年1月信貸與房貸的雙貸族，平均貸款總金額為357萬元，不過今年7月已經增加到614萬元，創下統計以來新高，身揹房貸與新貸的雙貸族人數也是新高的34.5萬人，今年央行的資金政策已經由寬鬆轉緊縮，累計升息兩碼後，貸款一族的負擔也隨之增加。
曾敬德提醒，隨著利率持續走升，雙貸族未來的壓力恐怕只增不減，如果還有車貸的「三貸同堂」，對民眾來說更是吃不消。建議想要貸款買房的民眾，最好「先抓高一點點利率、低一點點的成數」來計算還款，例如首購族房貸抓2％、貸款75成來計算每月要負擔的貸款金額，看看自己是否有能力負擔，畢竟在通膨環境下萬物皆漲，對於貸款必須持保留一點的態度看待，比較不會影響到生活品質。