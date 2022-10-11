日本解封第1天松山機場直擊！頭香客拼了：要去度假1個月
日本宣佈從今（11）日正式解封開放免簽自由行，讓不少哈日族感動直呼「久等了！」《NOWnews今日新聞》記者今早直擊台北松山國際機場，國際線航廈已有大批旅客，迫不及待帶著行李廂等待check in，其中不乏還有小朋友難掩燦爛笑容，跟著爸爸媽媽踏上久違的日本行。有兩名旅客宣布0+7即將上路當天就訂機票，打算直接去日本自由行度假1個月！不過大多數的旅客其實並不是去日本玩，出國的主因是「探親」，有人預計去日本轉機飛美國，「想回去看看親人，真的等很久了。」
今日上午松山機場國際線人潮比往常增加，實際訪問民眾出行目的，不少人並非真的出國去玩，多數是因為「探親」才選擇衝第一波，有一家三口民眾表示：「搭全日航空去羽田機場，要去東京探親。」還有女士是要搭到羽田機場轉機然後再飛舊金山，「很久沒回去了！很想回去看看親人。」這位女士也大方透露美國旅遊的口袋景點：「金門大橋必去！還有一些高科技的，像蘋果大廠，都很推薦。」
至於真的要衝第一波出國的民眾也是有，有兩位打算一起去日本自由行的民眾，預計要去日本1個多月，一次玩到飽！「我們0+7宣布當天就立馬訂機票了！就是想去久違的日本度假一下。」剛好最近又迎來秋冬季涼爽天氣，他們也透露不只會待在東京玩，「還會拉遠跑一下東北，去山形、秋田那些地方。」談到日本自由行，也免不了打聽一下他們施打的疫苗是否為「日本認可疫苗」？兩人拍胸脯說：「當然，我們也都打了第4劑，安全第一嘛！」
今日本解禁勢必會影響到台灣航班增減，現場地勤透露：「航班確實有增多。」不過地勤人員也說：「長榮航空11月才會回歸較多航班，目前就只有全日航空、中華航空、日本航空3家比較多班。」機場現場也有發現螢幕顯示班機狀況「延遲」大約一個小時，地勤人員表示：「那是因為來機晚到，其餘並無影響，仍會照常起飛。」現場民眾也都相當有秩序等候，後疫情海外旅遊的序幕也從今天起正式展開。