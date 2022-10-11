颱風活躍期來了？2週內恐3颱生成 提防共伴效應炸暴雨
受到各種不同因素影響，台灣這週的天氣型態非常不穩定！中央氣象局表示，今明兩天（10/11~10/12）受到東北季風影響，北部及東北部地區天氣較涼，中南部地區日夜溫差大，到了週四（10/13）東北季風會減弱，週六（10/15）開始則要擔心菲律賓東方海面上的低壓擾動，無論是否會發展成颱風，週末都會為東北部地區帶來明顯雨勢。氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明也表示，「未來這一兩週，除了持續東北風外，就是低壓擾動的發展，預期將會進入一個活躍期，可能有2～3個颱風發展出來。」
彭啟明今早在臉書粉專分享最新歐洲模式模擬圖，並寫道「只能說要留意秋天的颱風，配合上東北風所產生的共伴效應，對東北部迎風面很容易造成異常降雨，安排活動上，地點選擇及雨備很重要。」並表明未來這1~2週可能會有2到3個颱風發展出來，進入另一個「颱風活躍期」，但颱風是否會侵襲台灣？現在說還太早，必須密切觀察。
中央氣象局簡任技正伍婉華表示，週六開始，台灣受到南方低壓雲系向北移動的關係，東北部會出現短暫雨，北部、花東地區局部短暫雨，中南部還可以看見陽光，但午後山區有短暫陣雨；下週日（10/16）起迎風面的降雨增多，尤其基隆北海岸、東北部地區下雨時間變長，甚至會出現局部性大雨。此外，伍婉華提醒，下週一（10/17）北方還會有新的一波東北季風報到，若屆時南方低壓持續影響，台灣附近降雨機率將大增，僅中部平地較無影響，北部、東北部更會有局部性大雨，提醒外出要記得攜帶雨具。
伍婉華也補充，目前的大氣環境和條件對南方低壓擾動的發展還算有利，熱帶繞洞不排除有發展成為輕度颱風的可能性。至於氣溫方面，今清晨受到東北季風影響，台灣除了澎湖低溫在攝氏22度以外，其他各地低溫都在攝氏18~19度，平地最低氣溫是宜蘭17.4度，預計明日仍是北部、東北部和馬祖溫度較低，低溫狀況和今日類似，出門需多加衣物，直到週四開始，各地冷空氣稍微減弱，氣溫會慢慢回暖一點，北部地區高溫回到攝氏25～30度，中南部地區高溫約攝氏33～34度。
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