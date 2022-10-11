柯、宋同台互動冷？黃珊珊：怎不說蔣孝嚴沒幫蔣萬安站台
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜，昨（10）日都受邀出席總統府前舉辦的國慶典禮，雙方比鄰而坐，不過互動僅止於互相揮揮手，似乎並無更進一步談話。外界也解讀是否因為黃珊珊導致的柯宋失和至今未解？對此黃珊珊今（11）日受訪時則表示，大家都是有智慧的政治人物，不需要每天去做這樣的猜測跟聯想，「為什麼大家都不去討論蔣孝嚴先生為什麼到現在沒有幫蔣萬安站台，而是每天討論宋主席？」
昨日總統府前的國慶大典，身兼民眾黨主席的柯文哲也是受邀嘉賓之一。而在座位安排上，柯文哲的旁邊就是親民黨主席宋楚瑜。只見兩人見面後僅揮揮手打招呼，柯文哲就隨即拿起地上的「國慶禮包」查看內容物，似乎想化解尷尬。而柯文哲則提前離開會場，過程中不見兩人深談，對此柯文哲事後透露，表示有向宋楚瑜表示「會跟你的秘書約見面」，至於是否問到黃珊珊相關議題，柯文哲則直言「人家是老江湖，最後才會跟你講」。
而針對「柯宋心結」疑似未解一事，被外界解讀為當事人之一的黃珊珊也被問到該議題。黃表示大家都是有智慧的政治人物，不需要每天去做這些猜測跟聯想，「我一直覺得很奇怪，為什麼大家都不去討論蔣孝嚴先生為什麼到現在沒有幫蔣萬安站台，而是每天討論宋主席？」
「我覺得這件事情就是故意在炒作、故意製造問題，同樣的標準大家為什麼不去討論別的候選人呢？」黃珊珊說，她認為就是有人在故意一直炒作這個題目，選舉還是個人在選舉，不管誰出來站台，就是盡力去爭取支持，「但不用每天拿出來炒作誰有來、誰沒來，那還有很多人沒有出來站台的人，是不是也要再討論一輪呢？不需要這樣子。」