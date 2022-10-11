印尼9歲男童全球爆紅 靠胖嘟嘟臉頰坐擁270萬粉絲
由於臉頰胖嘟嘟而備受喜愛Tatan，表情被做成貼圖，在Whatsapp、微信和Signal被網友大量使用，頓時成為風靡全球的兒童網紅。雖然年僅9歲，但他的Instagram擁有將近270萬名粉絲，相當驚人，可以說還未成年已累積了相當的財富。
除了Instagram之外，他也會錄製抖音，是個十足的全能小網紅。Tatan的全名是Jonathan R. Sugianto，當初會爆紅，是因為自己的親哥哥非常喜歡他的胖臉，將他的一舉一動都拍下來，並發佈在社群平台，沒想到一舉成名，受到網友熱烈迴響。
而讓他一夕爆紅的影片，是他聽著Bruno Mars搖頭晃腦的模樣，相當可愛。由於Tatan表情逗趣，家人甚至製作成貼圖，到網路上販售，受到網友的喜愛。嬰兒時期風趣的模樣受到全球網友推崇，不過隨著時間推移，Tatan已經9歲了，與貼圖中的小男孩相比已經成長非常多，不過表情還是一樣豐富。
隨著年紀變大，Tatan能做的網紅活動越來越多，他在家人的幫助之下開設了youtube頻道，並定期更新影片，在youtube也獲得數萬名網友訂閱。他標誌性的肉嘟嘟臉頰引來全球各地的網友關注，雖然已經不再是小嬰兒，但反而能說出更多影片台詞，並且接下更多廣告代言。Tatan也越來越像小童星，用風趣的肢體帶給網友們歡樂。