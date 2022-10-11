2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女星曝福原愛私下暖心面！貼心送幸運符　日媒嘲：洗不白

▲白間美瑠（中）透露福原愛（左二）不但指導她桌球技巧，還送幸運符給她。（圖／翻攝自白間美瑠IG）
▲白間美瑠（中）透露福原愛（左二）不但指導她桌球技巧，還送幸運符給她。（圖／翻攝自白間美瑠IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-11 13:04:56

日本桌球好手福原愛，去年與橫濱男爆發婚內出軌，至今和江宏傑離婚1年多，不倫戀形象仍深植人心，她許久未更新社群平台，粉絲難以得知偶像近況，日本女星白間美瑠近期透露福原愛私下暖心的一面，但日本觀眾似乎不買帳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲福原愛接受中國媒體訪問，模樣明顯消瘦。（圖／看看新聞KNEWS微博）
▲福原愛接受中國媒體訪問，模樣明顯消瘦。（圖／看看新聞KNEWS微博）
▲福原愛提到自己熱愛中華文化。（圖／翻攝福原愛抖音）
▲福原愛提到自己熱愛中華文化。（圖／翻攝福原愛抖音）
據日本《產經新聞》報導，白間美瑠因在電視節目《桌球補習班》擔綱一角，希望藉此傳遞打桌球的樂趣給觀眾，並決定首次參加桌球比賽，證明自己不是隨口說說，她為此特地向桌球好手福原愛及松平賢二討教，松平賢二建議她提前1小時到球場，可以提前感受球賽氣氛，讓自己心情不會這麼緊張。而福原愛同樣貼心給予指導，教她賽前確認好每個細節，平復好內心思緒，絕對能獲得好成績，她更大方贈送幸運符作為禮物，這個貼心舉動讓白間美瑠受寵若驚，感動地說：「受到福原愛的鼓勵，我要盡力而為」。

▲根據日本媒體報導，福原愛與橫濱男同居住千萬豪宅。（圖／福原愛微博）
▲福原愛自8月發文後，已經鮮少更新微博。（圖／翻攝自福原愛微博）
不過，福原愛自8月在微博貼出和男友的早餐照後，已經2個月未在微博上露面，外界抨擊她拿錢不教課、上綜藝節目賣傻，她都沒有回應，近日在公開活動露臉時憔悴暴瘦，感恩中國粉絲支持，「這兩、三年很多天晚上都睡不著，但是幸運的是自己都挺過來了」，表示在最艱困的時候，都是大陸網友給予鼓勵，但媒體認為她的不倫戀歷史很難洗白，形象一時之間仍難以挽回。

Ella媽失言被戰翻！問小禎「不是人妖吧」　她高EQ回應了

47歲林志玲嘟嘴賣萌被酸「別這樣好嗎」　上萬人發聲力挺

炎亞綸差點裸奔？遇強震圍浴巾想逃　網虧：地球為你鼓掌

爆乳國旗女郎擠出渾圓美胸許願！2萬粉瞬間「世界和平」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀