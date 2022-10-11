興航停飛前狂賣股！旅行社老闆涉內線　逆轉無罪確定

百順旅行社負責人劉信平被控，6年前復興航空即將公告停飛重訊前，率先出脫手中3419張興航股票、避損金額高達1754萬餘元，涉犯內線交易。劉否認犯罪，一審遭判3年2月，案經上訴，二審及更審均認為，劉出脫股票時間比網路上流傳停飛消息還晚，也無證據證明劉從興航內部人員得知相關訊息，改判無罪，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。
檢方指控，劉的公司「百順」是復興航空票務代理業者；2016年11月16日，復興航空內部研議解散後，通知各旅行社停航1天的消息，百順發現興航訂位系統鎖死的異常情況，將消息轉知劉。劉為了避損，以每股5.04元至5.47元不等價格，分成79筆下單，其中有10筆以跌停價賣出，出脫全部興航股票共3419張，賣出金額達1754萬6510元。
檢方認為，劉得知消息，可預見是航空界重大異常情事，且當時市場上還沒有任何新聞報導，或興航公開證實的重大訊息，涉犯內線交易。
更二審根據興航內部員工之證詞、批踢踢、興航澄清新聞稿等資料可知，興航停航1天確實影響層面廣大，牽涉人數甚多，消息極有可能快速外流；停航1天甚至停業之消息，從2016年11月21日上午開始在業界、旅客、公眾間流傳、討論。
更二審認為，不能排除劉依據市場傳聞結合自身經驗判斷，決定全數出脫名下興航股票之合理可能，劉的行為不構成內線交易罪，改判無罪，最高法院駁回上訴確定。