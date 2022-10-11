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快訊／本土確診+41364！死亡個案增36人　境外移74例

▲指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-10-11 14:05:402022-10-11 14:07:39

中央流行疫情指揮中心今天（11日）宣布，本土新增41364例COVID-19確診病例，另外有74例境外移入、36例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增41364個案，死亡加36人。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，本土新增41364個案，死亡加36人。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之41,364例本土病例，為19,160例男性、22,193例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,719例)，臺中市(5,657例)，高雄市(4,392例)，臺北市(3,959例)，桃園市(3,836例)，臺南市(3,153例)，彰化縣(2,543例)，屏東縣(1,299例)，雲林縣(1,103例)，宜蘭縣(1,052例)，苗栗縣(1,000例)，新竹縣(999例)，嘉義縣(809例)，新竹市(767例)，南投縣(714例)，基隆市(606例)，花蓮縣(599例)，嘉義市(522例)，臺東縣(255例)，金門縣(207例)，澎湖縣(157例)，連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為21例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至10月8日，死亡日期介於10月1日至10月8日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增74例境外移入個案中，為49例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均為調查中。入境日期介於今年9月10日至10月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,454,869例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,507,115例排除)，其中6,945,018例確診，分別為35,524例境外移入，6,909,440例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,620例COVID-19死亡病例，其中11,604例本土，個案居住縣市分布為新北市2,401例、台北市1,294例、台中市1,182例、高雄市1,076例、桃園市892例、台南市874例、彰化縣661例、屏東縣469例、雲林縣361例、南投縣356例、苗栗縣312例、嘉義縣284例、基隆市258例、宜蘭縣251例、花蓮縣202例、嘉義市190例、新竹縣189例、台東縣161例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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