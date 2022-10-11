PLG／「東超限定」洋將無用武之地 巴爾菲特離開富邦

PLG聯盟富邦勇士今宣布，因東亞超級聯賽(EASL)賽事延期，原本「東超限定」的亞洲外援巴爾菲特(Sedrick Barefield)正式離隊。 我是廣告 請繼續往下閱讀 東亞超級聯賽日前宣布，受到亞洲地區新一輪疫情影響，東亞超級聯賽正與各聯賽商討首賽季賽制調整為邀請賽會制。官方聲明中表示，為了確保合作聯賽能夠在排除旅行風險的情況下正常運轉，目前正在討論在馬尼拉舉辦「東亞超級聯賽冠軍周」的相關事宜。東亞超級聯賽冠軍周將於2023年初在馬尼拉舉行，聯賽預計在2023年秋季，照原計劃啟動主客場制。東超官方強調聯賽目標依然是在2025年在球迷數量和商業營收方面，成為世界三大職業籃球聯賽之一。富邦勇士於9月初簽下菲律賓裔美籍球員Sedrick Barefield，原設定將以亞洲外援身分出戰東亞超級聯賽賽事，不過因受到亞洲地區新一輪疫情影響，東亞超級聯賽將改變賽制，因此決定讓Sedrick Barefield離隊，未來有可能繼續轉戰其他聯盟，留在台灣打球。獨家專訪／從綠色旋風到P. LEAGUE+ 陳建州的籃球故事獨家專訪／差點被揍也不屈服 陳建州解釋為何滴酒不沾高球／仰德菁英公開賽今開打 詹世昌拚二連冠金牌製造學院 平鎮高中跆拳道隊豪奪7金成大贏家