foodpanda生鮮外送10月每週三打7折　連3天最高折333元

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foodpanda也觀察到生鮮雜貨外送三大消費趨勢
主題性：從訂單組態可發現消費者採購時具高度主題性，將相關商品一次購足。例如消費者購買牛肉時，時常連帶下訂馬鈴薯、洋蔥與番茄，可看出是為了烹煮牛肉咖哩或紅燒燉牛肉而準備。
節慶性：節慶期間買氣特別明顯，其中過年期間便利商店福袋銷量更居高不下，曾創下一個月內賣破10萬個福袋的超強紀錄。
習慣性：觀察到許多消費者的採購頻率與商品樣態非常固定，如3天採購1次青菜與肉品，每週下訂2瓶鮮奶等，產生全新的日常消費行為。
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