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foodpanda生鮮外送10月每週三打7折　連3天最高折333元

▲foodpanda為慶祝生鮮雜貨外送滿3週年，即日起～10/30推出生鮮雜貨消費滿額輸入優惠碼「333週年」，即可現折333元。(圖／官方提供)
▲foodpanda為慶祝生鮮雜貨外送滿3週年，即日起～10/30推出生鮮雜貨消費滿額輸入優惠碼「333週年」，即可現折333元。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-11 15:20:57

foodpanda為慶祝生鮮雜貨外送服務滿3週年，推出一系列生鮮雜貨週年慶優惠，即日起至10/30，生鮮雜貨消費滿額輸入優惠碼「333週年」可現折333 元！此外，10月每週三更加碼推全聯、MUJI無印良品等各大品牌優惠碼，最高可享7折優惠，pandamart熊貓超市購物節也將於10/21 展開為期3天超強優惠，三大主題商品下殺7折起，還可再搭優惠碼最高現折333元。

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根據foodpanda統計，生鮮雜貨外送服務推出至今，訂單已成長突破80倍。生鮮雜貨外送熱賣商品前3名，冠軍由茶葉蛋奪下，累積銷售破50萬份榮登國人生鮮雜貨外送最愛商品。亞軍金針菇為百搭神配角火鍋、串烤、煮湯都能加，累積銷售近30萬份。第3名是便利超商大杯拿鐵，不僅是每天工作的精神來源，再也不用上班前在店裡排隊等更是方便。

foodpanda也觀察到生鮮雜貨外送三大消費趨勢

主題性：從訂單組態可發現消費者採購時具高度主題性，將相關商品一次購足。例如消費者購買牛肉時，時常連帶下訂馬鈴薯、洋蔥與番茄，可看出是為了烹煮牛肉咖哩或紅燒燉牛肉而準備。

節慶性：節慶期間買氣特別明顯，其中過年期間便利商店福袋銷量更居高不下，曾創下一個月內賣破10萬個福袋的超強紀錄。

習慣性：觀察到許多消費者的採購頻率與商品樣態非常固定，如3天採購1次青菜與肉品，每週下訂2瓶鮮奶等，產生全新的日常消費行為。

優惠碼

  • 即日起至 10 月 31 日，訂購生鮮雜貨指定商店滿 499 元，輸入優惠碼【好事成三】享 85 折優惠，最高折抵 200 元。
  • 即日起至 10 月 31 日，訂購生鮮雜貨滿 1,499 元，輸入優惠碼【333週年】享現折 333 元優惠。
  • 即日起至 10 月 31 日，訂購生鮮雜貨滿 2,499 元，輸入優惠碼【666大順】享現折 666 元優惠。
  • 10 月 12 日，訂購全聯福利中心滿 699 元，輸入優惠碼【週三全聯送】享 75 折優惠，最高折抵 250 元。
  • 10 月 19 日，訂購MUJI無印良品滿 699 元，輸入優惠碼【週三好感送】享 7 折優惠，最高折抵 350 元。
  • 10 月 21 日至 10 月 23 日，訂購 pandamart熊貓超市滿 499 元，輸入優惠碼【這三天熊送】享 75 折優惠，最高折抵 333元。
▲熊貓,foodpanda,生鮮雜貨(圖／官方提供)
▲foodpanda 祭生鮮雜貨三週年限定優惠，每週三指定品牌再享折扣30%起優惠。(圖／官方提供)

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