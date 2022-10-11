綠營痛批治安事件頻傳 侯友宜：新北市的治安非常的穩定
針對對手陣營在立法院召開記者會批評新北市長侯友宜施政屢爆爭議、治安事件頻傳讓新北市治安滿意度名列六都末段班，暴力犯罪率也偏高，聲稱要讓市民「安居樂業」的口號聽來格外諷刺。對此侯友宜今（11）日出席市府活動受訪時表示，其實新北市的治安非常的穩定，不管從數據方面，或者從民調方面，甚至從國家頒給新北市治安的肯定，新北市的治安不但穩定而且表現得非常亮眼。
侯友宜表示，新北市的治安在這幾年不但暴力犯罪大幅下降，也在去年底榮獲國家警光獎，不管在犯罪偵查、犯罪預防、交通以及綜合規劃，可以講所有警察最重要的治安獎項都是新北市拿第一，尤其在各項民調的評核上，六都治安的第一常常都是新北市拿到，所以其實新北市的治安非常的穩定，不管從數據方面，或者從民調方面，甚至從國家頒給新北市治安的肯定，新北市的治安不但穩定而且表現得非常亮眼。
而對於上午侯友宜競選辦公室也召開記者會批評林佳龍政見大花錢是「阿舍市長」，侯友宜受訪也再次強調，其實政見最主要是要能夠實現以外，主要還要好好的做事情，拿出實際的一個成績才是最重要的。
上午在立法院召開的記者會，是由台灣教授協會副會長陳俐甫、新北市立委羅致政、新北市議員戴瑋姍、人權律師賴中強、退休警官石明謹與台北大學犯罪防治所助理教授沈伯洋召開，以「說好的『安居樂業』呢？侯市長口口聲聲說好好做事，新北市民走在路上卻怕出事」為標題，指出近來新北市治安事件頻傳，新北市治安滿意度更是六都末段班，暴力犯罪率也偏高，侯友宜一再聲稱要讓市民「安居樂業」，已成為格外諷刺的口號。