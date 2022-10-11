股匯遭血洗！台股終場跌596點 台積電爆量挫36.5元
美國發狠招，對中國祭出晶片管制後，全球半導體市值數日內蒸發2400億美元，美股連跌四日，10日4大指數中，費城半導體指數和那斯達克綜合指數甚至雙雙創下2020年來最低水準。全球股市連動，亞股全倒，台北股、匯市今（11）日慘遭血洗，新台幣兌美元重貶2.14角，下探31.882元。台股終場下跌596.25點，收在13106.03點，跌幅4.35%，成交金額達2177.6億元。權值股台積電爆量下挫36.5元至401.5元，跌幅達8.33%。而今日盤面焦點有面板雙虎新股開紅盤，電動車零組件紅通通，鋼鐵類股的世紀鋼、東和鋼鐵以及貨櫃三雄的長榮逆勢抗跌。
美股道瓊指數10日狂瀉346.93點，那斯達克指數下挫75.33點，標普500指數下滑1.02%，費城半導體指數下跌14.8點，跌幅0.59%，收在2508.8點。受美股連動影響，亞股全倒，日股、韓股、港股接下跌超過2%。
台北股市今日也難獨善其身，終場下跌596.25點，創近兩年新低，收在13106.03點，跌幅4.35%，成交金額達2177.6億元。權值股台積電爆量挫36.5元至401.5元，跌幅達8.33%。其他重要電子股如聯電、世界先進、力積電跌逾6至8%。矽智財相關概念股殺聲隆隆，宏觀、晶心科、世芯-KY、M31、創意等多檔跌停。
而今日盤面焦點有面板雙虎新股開紅盤，群創強漲超過9%，友達上漲3.79%。電動車零組件紅通通，立凱-KY、華城、建準、長園科漲約1至5%。鋼鐵類股的世紀鋼、東和鋼鐵以及貨櫃三雄的長榮逆勢抗跌。