林佳龍鶯歌競總成立與掃街 喊話大翻新就是和侯的對比
民進黨新北市長候選人林佳龍今（11）日一早就在立法委員蘇巧慧，新北市議員廖宜琨、蘇錦雄，議員候選人卓冠廷、高乃芸、彭一書、曾進益陪同下，前往鶯歌建國市場掃街，並至福德宮參拜，還有出席鶯歌區競總成立大會，現場熱鬧非凡。林基隆也向現場鄉親喊話，侯友宜已經做了12年的市長、副市長，有做事是應該的，但是相對其他的城市進步較慢，在天下遠見的評比都是吊車尾或是末段班，所以大家會希望能夠有求新求變，這就是自己訴求、定義這場選舉的「新北大翻新」。
林佳龍表示，侯市長已經執政12年，如果侯再做4年小孩都要上大學，人生有幾個16年？強調「如果功夫好，4年就展現出來，8年不得了，12年還沒辦法提出大建設」，像鶯歌的陶瓷要在世界展現，要有這個志氣，過去蘇院長當縣長打基礎，但侯市長沒有遠見和格局，沒有轉型升級，很可惜；強調侯友宜執政12年，已經後繼無力，還想學韓國瑜，不敢承諾做滿4年，雖然口說好好做事，但是心想2024，所以這次出來參選就是要讓侯友宜面對這個問題。
林佳龍也舉例過去在擔任市長推動柳川、綠川的改造，讓原縣區蓬勃發展，以及陳其邁兩年拚四年，讓大家稱讚表示，「市長的領導很重要」，城市進爭不進則退，所以要大翻新，要有大格局，我們是「首都圈的火車頭」，要跟台北市成為雙子星城市，把新北市當核心，透過國土規劃和交通、產業把珍珠串成項鍊。
林佳龍接著提到，推動建設需要天時地利人和，民進黨在中央執政，地方上要給予支持，但侯友宜並不積極，市政表現也已趨於極限，就像煎魚煎久也要翻面，換自己接棒來打拚，下一個10年是屬於新北的世代，新北如果好，台灣就會跟著更好；最後林佳龍也強調，市民是市長的頭家，今天要應徵這份工作，因此必須把政見完整報告給大家，自己已經承諾做滿四年，未來服務會讓大家找得到人。