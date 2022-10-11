中年男吃飯就會流眼淚？不是心情差 醫揭「這病」在搞鬼
57歲的王先生最近和家人吃飯時，總是莫名的「邊吃邊流淚」，但老婆每每詢問他是否心情不好？王先生總是否認，直到一天和朋友聚餐時，他一邊高興地大快朵頤，右側眼角卻一直淌著淚水，最後才在好友勸說下到院做進一步檢查，不過眼科醫師並無發現任何異樣，於是將王先生轉診到書田診所神經內科，主任醫師黃啟訓在回顧病史才釐清，王先生不久前曾有過持續數週一側「顏面神經麻痺」的病史，於是在安排神經傳導檢查後，發現右側顏面神經電位確實有明顯異常下降；研判是一種名為「博格拉氏症候群（Bogorad syndrome）」的罕見顏面神經麻痺後遺症，才讓他吃飯時出現流淚的異狀。
黃啟訓表示，「博格拉氏症候群」是一種咀嚼食物時伴隨不自主流淚的罕見疾病，又稱為「鱷魚眼淚症候群」，起因於病毒性顏面神經麻痺恢復過程中「顏面神經再生」異常，進而導致「控制唾液腺的神經，與淚腺的神經錯誤聯結」，數據上，因病毒感染引起的顏面神經麻痺，有1～3％會產生此種後遺症。
黃啟訓接著指出，目前博格拉氏症候群最常使用的治療方式是「將肉毒桿菌素注射到淚腺」中，藉此阻斷異常的副交感神經纖維以減少淚腺分泌，每次治療效果可持續約6個月。此外，也可以透過「口服腎上腺素阻斷劑」來減少淚腺分泌，甚至是手術切除部分的淚腺都可以緩解。
黃啟訓提到，博格拉氏症候群最早於1926年由俄國神經科醫師Bogorad所提出，他在當時所發表的一篇名為「鱷魚眼淚症候群」醫學文章中，曾對這種類似傳說中鱷魚行為的怪異症狀進行詳細的描述，因此這種罕見的症狀今日才常被稱為「鱷魚眼淚症候群」；最常見的表現為「進食中單側反射性流淚」，但也有少數病患會產生反射性雙側流淚的現象，提醒民眾，「博格拉氏症候群」雖然罕見，但只要就醫檢查找出真正病因，配合醫師治療就可舒緩，千萬不要忽視，以免延誤病情。