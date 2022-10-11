特企／愛毛孩也能做公益！全球首創寵物環保零食

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執行長說，全球社會創新幫助的對象不侷限在人，也包含了毛孩們，以及我們賴以生存的地球。食物浪費一直都是相當嚴重的議題，不僅有處理成本，甚至會帶來二次污染，因此他們與家樂福合作，全臺目前共有16間家樂福門市(北南區)參與「毛孩優鮮 鑽石計畫」。在賞味期限內買下安格斯牛排、雪花豬、雞胸肉等肉品，以「保鮮接力」方式一棒接一棒，透過專業冷凍物流用最快速度送到工廠加工，讓肉品可以得到妥善的保存，執行長說，「因為我們要做的是愛馬仕等級的寵物零食」。
此外，「毛孩鑽石計畫」背後還有更多的受惠者。台灣160間庇護工場中的庇護員工，佔全國身心障礙勞動人口不到1％，加上疫情攪局，庇護工場的員工面臨失業危機，「毛孩鑽石計畫」藉由食品加工製造工作機會。此外，也將捐出盈餘的4分之3，用以支持寵物相關計畫，以及到校園推動生命教育的活動，「從教育著手是很重要的，生命教育、環保教育要趁早做，才能培養孩子的責任感」。
日前毛孩優鮮率先提供商品給毛小孩們試吃，果然大受好評，飼主們開心分享，家中狗狗完全拜倒在雞肉與豬肉乾之下，瘋狂程度讓他開始懷疑，以前是不是給他吃得太差，甚至有人家中小貓趁半夜起來偷吃，就連挑食的貴賓都在一小時內秒殺三包，「凍乾、乾糧及罐頭兩分鐘全部吃光光，真是太棒了。我們家的毛小孩應該離不開你們家的凍乾零食了！」得到這樣的回饋，也讓他們聽了相當感動。
消費者在消費的同時創造的是「五贏」，除讓自家毛孩吃的好，同時能解決食物浪費問題、製造庇護工場的工作機會，「買一捐三」的計畫，同時還能幫助到沒有家的流浪動物，以及推廣生命教育，「人幫助人、動物幫助動物，毛孩鑽石計畫是承載善意的載體，打造五方得利的五贏，開啟善的循環」。
林攸信執行長說，全球社會創新從1.0版的「村里平安箱」升級到現在4.0版的「毛孩鑽石計畫」，一路走來篳路藍縷，「看過我們故事的人可能都不會願意陪我們走這一段，太辛苦了，就如吳嘵波所說的：『每一件與眾不同的絕世好東西，都是以無比的勤奮為前提，要麼是血，要麼是汗，要麼是大把大把的曼妙好時光。』」
在台大的課堂上林攸信進一步說明：「解決問題、創造價值、改變世界，是社會創新的三大要件，但創造新價值不是件容易的事，我們努力了15年，才終於有所突破，希望可以將這個善循環擴大，與全世界分享，幫助更多的人（當然也包含動物！）」因此全球社會創新儘管一路上艱辛，他們仍堅守崗位，只為了能邁出「台灣改變世界」的第一步。
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