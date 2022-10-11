林務局超美月曆來了！《小千之森》預購限時不限量

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林務局2023年月曆的《小千之森》主題，仍是由局長林華慶親自發想，並帶領同仁共同策劃各月子題與物件；再委由種籽設計以其擅長的想像力與手繪設計，工筆繪製200餘種動植物，將林務局的企劃構想，做最完美的詮釋與轉譯。
林務局說明，種籽設計在繪製過程中，因為一貫的求好心切，更不厭其煩提出多種創新的生物版型，呈現令人驚豔的構圖與內容，而月曆中各動植物特徵的正確性，也邀請專家們仔細審定。
像是1月的「月下魔菇」，介紹森林中具特色的菇菌，狀似小斗笠般的「錐形濕傘」；開傘時呈暗紅色的小鋼盔帽狀的「紅紫柄小菇｣；以及夜晚會發出螢光的「發光小菇」等都是大自然中最底層的分解者。
2月份「森林牌毛毛毯」，苔蘚是最早從水中進入陸地的綠色植物，被喻為植物界的拓荒者，小小苔蘚卻擁有支撐整座森林的強大力量，它們像一塊綠色絨毯，細看猶如華美的織錦，有葉形窄長像迷你蕨類的，有橫向梭穿像鴕鳥羽毛的，也有團簇如嬰兒細髮，令人驚豔。
8月的「高嶺之花」，介紹位於海拔2000至3990公尺的高山倒提壺、阿里山龍膽、玉山繡線菊、高山當藥等野花，由於高山空氣稀薄，陽光紫外線穿透力較強，適應這種特殊生境的植物通常會產生更多的花青素以保護自我，也因此高山植物雖然大多矮小，但花朵顏色更顯繽紛瑰麗。
10月「地下社會」，輕輕撥開森林底層的枯枝落葉，可以看見螞蟻、糞金龜、步行蟲及許多小型無脊椎動物穿梭其中，還有鼩鼱、鼴鼠在挖掘地道。
11月份「織夢者」，介紹一隻隻腹部鼓出，活動卻相當靈活的蜘蛛們。身材圓滾滾，閃耀漂亮七彩光芒的「藍翠蛛」；坐在網眼細密美麗蜘蛛網正中央的「古氏棘蛛」、「金蛛」；超萌大眼睛，短短的腳互相交疊在一起的「橙黃蠅虎」，讓蜘蛛也可以可愛。
12月「片羽之間有吉光」，介紹一群臺灣體型最迷你的小小鳥，像是頭冠豔紅如火的｢火冠戴菊」，身長僅8~9公分；梳著龐克頭的「冠羽畫眉」有暗褐色的冠羽，體長約12公分；身材圓滾滾的「紅頭山雀」，亮黑色的背羽、白色的胸脯，還有頸部黑色的一塊組合在一起，好像一位身著燕尾服、白襯衫，打著黑色領結的小小紳士。
《小千之森》月曆長75公分、寬52公分，使用FSC認證紙張印製，維持每份定價300元；桌曆則順應許多使用者建議，在桌曆卡背面加入記事欄位，底座以國產柳杉製作，除了必要的乾燥等程序，不做多餘的加工，確保無毒與天然手感；等到一年過去，還可以換上風景明信片或家人合照，繼續讓來自台灣森林永續生產的柳杉陪伴來年，每份定價300元。
另《小千之森》筆記本則運用月曆中蕨類的元素設計，以手繪插圖介紹蕨類的孢子、蕨葉葉形與分裂程度等多元樣貌，也保留觀察頁及空白頁，可隨手記錄在野地觀察大自然的樣貌，每本定價200元。
林務局2023月曆、桌曆與筆記本，即刻起至10月21日24時止開放預購，預購與販售通路包含：國家書店、五南文化廣場、日光山森林茶書苑，以及由全台各地多家獨立書店共組的「友善書業合作社」，各品項預購皆「不限量」，預購期間訂購，不用擔心搶不到，成品預計12月中旬出貨，屆時僅保留少量現貨在各實體通路販售。