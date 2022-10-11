上週驗出111例BA.5本土病例！佔比達89.5％　BA.4也有1例

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指揮中心表示，針對國內境外移入之129例BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為83例男性、46例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年9月17日至9月28日。其中檢出8例BA.4個案自美國(6例)，紐西蘭及越南(各1例)；109例BA.5個案分別自越南(22例)，美國(11例)，德國(10例)，泰國(8例)，法國、土耳其、日本及馬來西亞(各6例)，韓國(4例)，印尼、新加坡、阿拉伯聯合大公國及英國(各3例)，加拿大、西班牙、芬蘭、義大利及奧地利(各2例)，塞爾維亞、緬甸、荷蘭、澳大利亞、以色列、柬埔寨、香港及瑞士(各1例)；12例BA.2.75個案分別自泰國(4例)，緬甸(3例)，越南(2例)，美國、沙烏地阿拉伯及土耳其(各1例)移入。
指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年10月5日資料指出，BA.5變異株佔比約為80.8%，BA.4變異株佔比約為7.8%，另BA.2變異株(含BA.2.75)佔比穩定處低點；目前BA.5變異株仍為全球主流株，惟BA.4.6及BA.2.75影響部分國家疫情，需密切監測國際病毒的演變。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡，加強社區中個案之監測。
指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：倪浩軒）
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