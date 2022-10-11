餐飲集團千萬打造本土外帶外送平台　廣邀同業加入

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賓更美好的』的使命與願景下，為了讓餐飲同業有更好更健康的收益，我們廣邀優質餐飲同業一起加入，目前已有15家餐飲同好加入。
別讓高抽成變相轉嫁消費者 「饗帶走EATOGO」挑戰市場最低平台服務費，一般外送平台針對餐廳業者每單收取30％～35％服務費，另外再酌收上架費跟使用費，曝光版位的廣告支出也會向上架的餐廳業者索取。為了不讓店家的獲利遭平台高抽
成壓垮，「饗帶走EATOGO」5%平台服務費，挑戰市場最低，讓上架店家不僅享有平台曝光福利，同時還能共享饗賓「iEAT饗愛吃」APP 130萬用戶開發更多潛在客戶群。
「饗帶走EATOGO」並結合機車物流老大哥「全球快遞」提供餐廳方圓五公里內的美食外送，採用合理運費，避免變相將成本轉嫁用戶端。嚴選15家特色餐廳以及饗賓八大品牌「饗食天堂」、「饗饗」、「旭集」、「果然匯多國蔬食」、「小福利火鍋會所」、「開飯川食堂」、「饗泰多」、「真珠台灣家味」等，提供中西日式甚至連蔬食、火鍋、披薩等，都能輕鬆享用的多樣化精緻料理。
目前加入的品牌包含，主打現點現做的「莫凡彼餐廳」，提供酥脆德國豬腳、北義家常料理義式燉飯及西班牙國民美食－海鮮烤飯等異國美食；浮誇系的日式火鍋「享鍋酒館」，提供獨門中藥熬煮的海鮮湯頭，搭配每日急送的新鮮，滿足老饕味蕾；網路享譽盛名的知名網美餐廳「陽光皇后」，招牌必點菜「熱舞王妃烤全雞」運用十幾種醃料醃製48小時以上，高溫烘烤後外酥內脆，一口咬下雞汁噴發；「SAIKABO」則透過「饗帶走」將韓國旬彩家庭料理直達快遞送到消費者家中；如果想吃「PINO PIZZERIARISTORANTE」最地道的薄脆「羅馬式披薩」或是厚彈「米蘭式披薩」，使用「饗帶走」就能輕鬆享美食。「饗帶走EATOGO」不只提供餐廳美食，中壢中原商圈的「金讚魯肉飯」，不用出門動動手指頭，噴香庶民美食速速到府滿足。
另為歡慶雙十國慶，饗賓聯手同業們共襄盛舉，一起推出「饗帶走EATOGO 雙十慶」優惠活動，即日起至10月31日，只要消費滿1010元，即贈送美味私房菜。請速速一指下訂，就能輕鬆在家享用中西日式甚至火鍋、蔬食等各式美食。