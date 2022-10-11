揭露外籍人士容易觸法案例　南投移民署前往廠區宣導

內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站為加強移工在台法令的認識，並提升對非洲豬瘟及人口販運的防制觀念，日前偕同南投縣專勤隊，前往允坦科技股份有限公司舉辦「關懷移工暨在台法令宣導」活動，現場由通譯人員將宣導內容以越語及泰語等移工母語翻譯解說，讓移工更能清楚了解宣導內容，避免誤觸法網。
移工最常見的觸法行為就是「逾期居留」，移民署為展現執法決心從源頭出發，透過辦理「關懷移工暨在台法令宣導」活動，向在台移工宣導停居留相關法令及權益，本次宣導內容除了推廣不要從國外網購肉類產品，從今(111)年5月20日起，若查獲夾帶肉製品的郵包，將處罰收件人新台幣20萬元至100萬元罰鍰；此外，也呼籲勿酒後駕車，勿盜伐山林，否則將有刑責重處。另為提升移工對人口販運的防制意識，也針對常見的人口販運態樣向移工解說，並提供「02-2388-3095」通報專線，以保障移工人權。最重要的還是提醒移工，應依規定申請延期，不要無故曠職，若有任何問題可撥打今年3月起改碼的「外來人士在台生活諮詢服務熱線-1990」，由專人以各國語言，馬上幫您服務。
移民署南投縣服務站站主任蔡崇富表示，移工離鄉背井來台工作是為了賺錢養家，切勿因酒駕、毒駕或盜伐山林觸犯台灣刑責。另外移工應購買有紅色閃電合格標章電動自行車，不要擅自改裝，若查獲最高將處5,400元罰鍰。