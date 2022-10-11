特企／波樂 PROKAn全新品牌概念店　進駐台北信義遠百A13

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波樂全新二代概念店選擇落腳於台北市信義區的遠百信義A13六樓，以森林野外風格為靈感而打造，利用木材、杉木塊、綠色植栽等將大自然元素帶入空間內，結合特色露營用品打造戶外感。走進店裡，最引人注目的是從戶外帶到室內的仿真木製半立體 樹屋，搭配春帳帳篷展示，將露營的戶外美好體驗帶到室內，讓想體驗戶外生活的朋友可以藉由輕戶外氛圍開始嘗試體驗戶外情境，進而喜歡接觸大自然。
店內一旁的 PROKAn Café，提供多款飲品與輕食，從工作臺布置、座位區及餐飲用品都結合了波樂旗下代理品牌商品；民眾可點一杯用 Pendleotn 圖騰馬克杯盛裝的咖啡， 坐在 Camp Geeks 戰術桌旁所設置的 ZipDee 輕量摺疊椅上，在米白天幕下和朋友好 好享受一段快樂悠閒時光。(試營運暫未開放)
波樂品牌主理人 Ray 表示：「波樂一直想要傳達的理念是家庭與戶外生活相互平衡結 合的美好體驗。全新二代概念店成立的主要宗旨是體驗文化，藉由身處在室內空間又彷彿與戶外生活連結，透過感官探索，讓你從室內玩到戶外。店內不僅結合戶外商品體驗，也強烈營造出戶外氛圍，希望搭起家與戶外生活中間的橋樑，在忙碌的日常生 活中有個輕鬆愜意，可以感受戶外情境的好去處。」
迎接台灣逐漸解封之際，戶外旅遊露營活動已愈來愈熱絡。波樂為迎接全新二代概念店試營運，不斷積極引進國內外各戶外風格好物，除了玩家熟悉的 Springbar 春帳、 Goal Zero 營燈、Solo Stove 營火爐、YETI 戶外保冰領導翹楚，也有 Clef 日本戶外潮 流帽款、PENDLETON 美國百年羊毛時尚品牌、CampGeeks 日本職人和 GripSwany 戶外潮流服飾等，近期更拿下英國知名品牌 Colapz 的台灣獨家代理，期望讓更多人享 受戶外生活的美好樂趣。
六大必推薦商品：
- SPRINGBAR 春帳 Traveler 旅行家六人帳：來自美國 MADE IN USA，純正美式風格手工製造， 簡易快搭露營帳；防水透氣機能棉布，具高透氣、 抗 UV、防潑水特性，結構堅固有著絕佳的抗風性， 可抵抗惡劣強風氣候，內部空間寬敞舒適，四季露營均適用。
- YETI 保冰桶(ROADIE24 / Tundra35 / 45 /65 )：YETI 保冰桶以無與倫比的便攜性及高裝載容量，深受戶外人喜愛；其堅固耐用的特性在每一環節都不 容忽視，而耐用性只是其中一個優點而已。Yeti冰桶採用特殊滾塑技術成型的堅硬外殼延長使用年限， 特殊密封上蓋及卡扣設計以及PermaFrost™雙層隔熱結構可保持冰塊持續冷凍數天；同時具備抗 UV 材質、高隔絕性、超耐久海軍等級把手及防滑 底座等特性。
- SOLO STOVE RANGER 營火爐：SOLO STOVE 獨特指標性的360 °氣流設計 ( AirflowDesign™) ，有著二次燃燒的極佳高熱效 率，不易產生黑煙並可將木材燃料有效燃燒殆盡， 更加便於火爐清潔。 Ranger 營火爐是目前最適合 的超輕型營火爐，能讓你在短短幾分鐘內即享受到無煙燃燒的火焰魔力。搭配使用 Ranger 專屬隔熱支架，讓你不用擔心會 破壞環境或在甲板、地面或草地上留下焦痕。
- PENDLETON 成人 /兒童連帽浴巾：強烈的民族風格與色彩鮮明的印地安圖騰，成為 PENDLETON 延續百年的經典格紋指標設計，後期並將此優良產製編織技術導入服飾、毛毯、棉被等跨界 商品領域，在世界創造出一股銳不可擋的流行風潮。取用 Pendleton 經典圖騰設計的提花連帽浴巾，正面 為 100%天鵝絨，反面使用針織棉布；連帽保暖設計、 擦拭或保暖一次完成，不論夏季戲水、冬日泡澡，四季都能使用。
- CLEF 單面 /雙面漁夫帽：Clef 成立於 2003 年，Clef(音同/’kle/)取自法語「鑰匙」涵義，品牌創始人-富田雅 之秉持著品牌宗旨 Key for Everyone，希望可以透過 Clef 開啟每一段美好旅程，設計 多款結合機能與流行時尚元素的帽子，讓大家從日常生活、城市穿梭到戶外運動都可 以穿戴。
- GOAL ZERO Lighthouse Micro Flash 燈塔營燈 (手電筒 #32005)：Goal Zero 希望能幫助任何需要用電以及在無法獲得燈光支援下的人們，能有更穩定、安全的電源以及明亮生活環境來自給自足。此款 USB 充電式 LED 超輕戶外 LED 營燈(手電筒)， 可使用 USB 充電，可調光度和 IPX6 防風雨設計， 內置 120 流明手電筒，超輕量 68g 設計卻提供 7~170 小時使用時間，是追求輕量化設備的戶外冒險最佳首選。