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中國驗出新變異株「BA.5.1.7」！羅一鈞：國內未檢出案例

▲羅一鈞表示，中國廣州驗出的新型變異株「BA.5.1.7」，目前尚未在國內發現。（圖／指揮中心）
▲羅一鈞表示，中國廣州驗出的新型變異株「BA.5.1.7」，目前尚未在國內發現。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-10-11 14:32:52

中央流行疫情指揮中心今天（11日）表示，近一週驗出111例BA.5，共佔89.5%，其中包括北部57例、中部28例、南部24例、東部2例，而在中國廣州驗出的BA.5.1.7則尚未發現。

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據了解，中國官方日前宣布驗出傳染力更強的「BA.5.1.7」，對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土目前還沒有驗出新型變異株，過去一週新染疫者感染BA.5仍佔大宗，目前佔比將近9成。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年10月5日資料指出，BA.5變異株佔比約為80.8%，BA.4變異株佔比約為7.8%，另BA.2變異株(含BA.2.75)佔比穩定處低點；目前BA.5變異株仍為全球主流株，惟BA.4.6及BA.2.75影響部分國家疫情，需密切監測國際病毒的演變。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡，加強社區中個案之監測。（編輯：陳苾暐）

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