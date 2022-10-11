邊境解封後恢復兩岸交流？邱太三：中國仍禁陸客自由行
邊境將於10月13日鬆綁開放，但中國福建省與台灣金門、馬祖間的小三通卻沒有同時恢復通航，引起熱烈討論。蔡英文昨日在國慶表示，在邊境解封後恢復兩岸人民交流，來緩和緊張情勢。陸委會主委邱太三今日表示，依據指揮中心開放措施，目前看來商務客較可能，但對岸仍禁止陸客來台自由行。
行政院長蘇貞昌今日率閣員赴立法院施政報告及備詢，民進黨立委邱志偉詢問蔡英文在國慶談話中稱邊境解封後恢復兩岸人民健康有秩序的交流，來緩和緊張情勢，陸委會有何因應？邱太三回應表示，蔡英文之前有指示陸委會要及早因應疫情解封之後如何健康有序的推動，陸委會針對指揮中心開放措施逐步來檢討兩岸交流類別，目前看來是商務客較有可能。
邱志偉進一步有無具體作法？邱太三表示，交流方案中會有先行溝通跟理解，譬如航點要不要增加、開放項目類別要不要增加，但是中國大陸仍禁止陸客來台自由行、避免非必要出境等，這些都是未來要不要增加航點要有先行溝通跟理解。
邱志偉又問除了官方管道外，是否還有二軌對話的可能性？邱太三表示，國內有很多相關單位跟人士，譬如學者與各種業者團體，就遭遇到的問題也有做先行溝通與了解，一定程度都會反應到政府部門來，或是政府部門也會透過他們做試探。