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台鐵海線通車慶百年　蔡其昌批雙軌高架停擺、縣區邊緣化

▲台鐵海線慶百年，眾人在DT668蒸汽火車前合照留念。（圖／台中市政府提供，2022.10.11）
▲台鐵海線慶百年，眾人在DT668蒸汽火車前合照留念。（圖／台中市政府提供，2022.10.11）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-11 15:06:10

台鐵今在大甲火車站舉行海線鐵道通車百周年活動，海線出身的立法院副院長蔡其昌批評台中市長盧秀燕執政4年來，海線雙軌高架化進度停擺，放任海線邊緣化；市府則指出，山海環線雙軌高架化可行性計畫近期已修正完畢，將發文給交通部，盼中央加速推動。

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台鐵海線通車百年系列活動陸續登場，今「蒸汽火車國王」DT668蒸汽火車從彰化扇形車庫出發，巡經清水、大甲、日南、通霄、白沙屯與苑裡等站，重溫百年前通車榮景。立法院副院長蔡其昌、台中市副市長令狐榮達等人受邀出席，與台鐵局長杜微等人，從大甲一起搭上蒸汽火車。

▲蔡其昌坐進DT668蒸汽火車頭內部。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.11）
▲蔡其昌坐進DT668蒸汽火車頭內部。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.11）
蔡其昌表示，自己在十幾年前來到日南車站時，發現百年車站已老舊不堪，但車站是古蹟，相關修繕非常複雜，只能從環境著手，因此他向中央爭取經費，進行周邊環境整建計畫，現在旅客沿著旁邊步道，就能到附近廟宇參拜，日南站已變成台中的網美景點。

杜微當場承諾將補助經費，修繕活化海線5個木造車站的站體，未來這些木造小站不僅有運輸的功能，也有文化教育的功能、成為地方特色景點。

參選下屆台中市長的蔡其昌受訪時說，海線目前是單軌，車次一直不多，鄉親對鐵路雙軌高架期盼已久，雙軌高架可增加海線鐵路運輸量、自強號班次，平面也會多出許多停車場、休閒運動空間，減少交通阻塞的問題。台中環線也就是林佳龍前市長提到的山手線，是拒絕縣區邊緣化非常重要的建設。

▲蔡其昌與台中市副市長令狐榮達一起參與台鐵海線通車百年系列活動。（圖／台中市政府提供，2022.10.11）
▲蔡其昌與台中市副市長令狐榮達一起參與台鐵海線通車百年系列活動。（圖／台中市政府提供，2022.10.11）
蔡其昌說，大甲需要一條捷運連接外埔、后里，將台中的山線跟海線串接，讓城市縫合、減少邊緣化問題，海線雙軌高架的建設勢在必行，他已經爭取中央補助219億元，盧秀燕市長卻堅持不出半毛錢配合興建，這種「卡」海線重大建設的行為，讓海線人無法接受。

市府回應表示，該計畫自盧秀燕上任後，皆維持前市長林佳龍時期的方案、經費未變動，總經費約714.02億元，中央補助441.06億元（61.77％）、地方負擔272.96億元（38.23％），已依交通部審查意見提送修正報告5次。

市府表示，最近一次為今年3月17日函報中央審查，並經交通部今年6月6日函復書面審查意見，目前已依照交通部的意見修正完畢，近期就會發文給交通部。考量地方殷殷期盼，敦請中央加速審查並儘速核定，以利交通部可立即啟動綜合規劃作業。

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