台鐵海線通車慶百年　蔡其昌批雙軌高架停擺、縣區邊緣化

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡其昌表示，自己在十幾年前來到日南車站時，發現百年車站已老舊不堪，但車站是古蹟，相關修繕非常複雜，只能從環境著手，因此他向中央爭取經費，進行周邊環境整建計畫，現在旅客沿著旁邊步道，就能到附近廟宇參拜，日南站已變成台中的網美景點。
杜微當場承諾將補助經費，修繕活化海線5個木造車站的站體，未來這些木造小站不僅有運輸的功能，也有文化教育的功能、成為地方特色景點。
參選下屆台中市長的蔡其昌受訪時說，海線目前是單軌，車次一直不多，鄉親對鐵路雙軌高架期盼已久，雙軌高架可增加海線鐵路運輸量、自強號班次，平面也會多出許多停車場、休閒運動空間，減少交通阻塞的問題。台中環線也就是林佳龍前市長提到的山手線，是拒絕縣區邊緣化非常重要的建設。
蔡其昌說，大甲需要一條捷運連接外埔、后里，將台中的山線跟海線串接，讓城市縫合、減少邊緣化問題，海線雙軌高架的建設勢在必行，他已經爭取中央補助219億元，盧秀燕市長卻堅持不出半毛錢配合興建，這種「卡」海線重大建設的行為，讓海線人無法接受。
市府回應表示，該計畫自盧秀燕上任後，皆維持前市長林佳龍時期的方案、經費未變動，總經費約714.02億元，中央補助441.06億元（61.77％）、地方負擔272.96億元（38.23％），已依交通部審查意見提送修正報告5次。
市府表示，最近一次為今年3月17日函報中央審查，並經交通部今年6月6日函復書面審查意見，目前已依照交通部的意見修正完畢，近期就會發文給交通部。考量地方殷殷期盼，敦請中央加速審查並儘速核定，以利交通部可立即啟動綜合規劃作業。