買湯麵三思！7-11停供微波提網 門市直擊「早就不給了」
曾被外國網紅讚譽是「台灣之光」的微波提網，7-11在今（11）日正式對外宣布，明日起全台門市都將陸續停止供應，各門市庫存量「用完為止」，將不再免費供應。實際走訪7-11門市，店內早在9月就放出立牌宣導，免費提網供應完為止，而微波自助區此時已無提網可用，未來除了跟櫃台加購2元鮮食提網，就是得自己想辦法拿回家。政策一出網友罵聲一遍，不少人直言即使自備袋子，也因鮮食包裝尺寸不符及湯汁溢出有諸多不便，但仍有少數人力挺綠色政策，認為只有台灣才有這種「垃圾提網」，現在不過是恢復成原本的樣子。
超商業者積極推動減塑政策，7-ELEVEN在今年中曾在門市公告，指6月1日起陸續停供咖啡提網，當時在超商群組也同步傳出，接下來連鮮食提網都會停止供應，消息一出立刻讓眾人炸鍋，不少網友哀號「jo燒欸」，怒批機車族若沒提網可用，拿著微波食品及咖啡該怎麼騎車。當時新規才剛上路就立刻出現髮夾彎，不久有店員上網爆料，門市已緊急撤掉立牌，咖啡提網從不再供應改為不主動提供。
不過這次7-ELEVEN來真的，今（11）日正式對外宣布，明日起將陸續停供咖啡及鮮食的一次性免費提網，現有免費提網視各店庫存狀況用完為止，推估未來一年可減少超過354噸的塑膠垃圾產生，鼓勵民眾自備購物袋使用。實際走訪門市，沒想到停用政策早已「即刻生效」，門市在更早之前便已放出立牌宣導用完為止，微波自助區的鮮食提網也早就被用光、不再補貨供應。
7-ELEVEN指出，藉由「擴大減塑」、「鼓勵自帶」兩大做法與地球共好，因此2019年便倡議不提供吸管，每年可減少超過4.5億根吸管使用量，今年更在蘭嶼打造「離島減塑未來店」，引進循環杯服務及寶特瓶回收機台，至今已回收超過近萬瓶寶特瓶。2021年針對臨時性需求的塑膠袋，開發塑料占比較舊版減少10%以上的新版本，調整塑膠袋厚度變得更薄，並在外觀換上OPEN! x卡娜赫拉聯名設計，鼓勵民眾重複使用。
在「鼓勵自帶」方面，除了響應環保署自備飲料杯折5元政策，每月1號與特定環保節日自備環保杯更加碼7元折扣，2021年已減少超過2千萬個紙杯與杯蓋。在全店集點活動中也推出上百款人氣IP環保袋、環保杯，每年約可兌換近200萬個環保周邊，培養全民使用環保用品的好習慣。
7-ELEVEN表示，民眾消費時若是忘記攜帶購物袋，仍可在結帳時以加價方式，購買更加耐用的提袋來重複使用，進而減少一次性的垃圾產生。目前推出1杯裝、2杯裝的咖啡提袋，以及專用微波熱食的鮮食提袋，每個售價都是2元，其中鮮食提袋自10月14日至11月15日祭出推廣價1元，活動期間也可用1點OPEN OPENPOINT，免費兌換1個咖啡提袋或鮮食提袋。