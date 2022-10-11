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特企／暖心！安達集團贊助視障音樂劇「保溫箱的藝術家」

▲台北市視障者家長協會於10月9日音樂劇表演結束後，頒發感謝狀給安達集團。(圖／品牌提供)
▲台北市視障者家長協會於10月9日音樂劇表演結束後，頒發感謝狀給安達集團。(圖／品牌提供)

本報訊

2022-10-11 15:27:57

CHUBB安達集團旗下安達人壽台灣分公司長期致力於關懷弱勢族群，近年來持續推動各項社會公益專案，自2020年起持續與台北市視障者家長協會(PAVI)配合多項活動，包含：雲端千眼志工服務、邀請視障音樂家進行公司年終演出、支持視障者工程師開發無障礙網頁等，以實際行動回饋社會。今年首次贊助北視家協所推出台灣首創之「視障音樂劇-保溫箱的藝術家」音樂劇演出，並邀請同屬CHUBB集團旗下康健人壽一起贊助，兩家公司贊助及員工捐贈總計超過120張票券，總金額達二十多萬，期望讓更多優秀的視障者藝術家被看見！

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安達人壽投入視障者關懷之項目：

【雲端千眼閱讀平台】

以手機和電腦進行為期兩個月協助校對及掃描書籍，將資料轉換為可供視障人士閱讀的電子檔資料，安達人壽於每年RDS公益月活動，邀請志工投入，至今邁入第三年，在疫情無法接觸實體的情況下，依舊能以此進行線上志工活動，一起為推動視障者閱讀平權盡一份心力！

【開發無障礙網頁】

為執行公平待客理念，安達人壽公司官網進行無障礙標章申請，更進一步與北視家協合作邀請視障者資訊工程人員開發無障礙網頁，包含網頁文字、圖片、影音、表格等無障礙設計，讓明眼人和視障者都能最大化的獲取資訊，讓互動沒有障礙!

【視障音樂劇-保溫箱藝術家】

全台首齣由視障音樂人參與創作並演出的原創音樂劇。由五位來自不同背景、擅長不同音樂風格的視障者，以百老匯音樂劇的型態，將每個人的故事編織成一部輕鬆幽默的音樂劇。由於該劇視障演員多因早產在保溫箱度過生命的初期，故名為保溫箱的藝術家！

關於台灣安達人壽

安達人壽隸屬於Chubb保險集團，Chubb Life在香港、印尼、韓國、緬甸、紐西蘭、台灣、泰國和越南等八個亞洲市場以及拉丁美洲都有業務。台灣安達人壽於2005年進入台灣市場，主要是經由銀行保險及保經代等通路合作，提供完整的保險商品與服務，以滿足不同客群針對財務安全保障與資產管理規劃的需求。了解更多：www.chubblife.com.tw

安達人壽免付費服務專線：0800- 061-988

臉書粉絲頁：www.facebook.com/ChubbLifeTaiwan

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