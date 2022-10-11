特企／暖心！安達集團贊助視障音樂劇「保溫箱的藝術家」

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【雲端千眼閱讀平台】
以手機和電腦進行為期兩個月協助校對及掃描書籍，將資料轉換為可供視障人士閱讀的電子檔資料，安達人壽於每年RDS公益月活動，邀請志工投入，至今邁入第三年，在疫情無法接觸實體的情況下，依舊能以此進行線上志工活動，一起為推動視障者閱讀平權盡一份心力！
【開發無障礙網頁】
為執行公平待客理念，安達人壽公司官網進行無障礙標章申請，更進一步與北視家協合作邀請視障者資訊工程人員開發無障礙網頁，包含網頁文字、圖片、影音、表格等無障礙設計，讓明眼人和視障者都能最大化的獲取資訊，讓互動沒有障礙!
【視障音樂劇-保溫箱藝術家】
全台首齣由視障音樂人參與創作並演出的原創音樂劇。由五位來自不同背景、擅長不同音樂風格的視障者，以百老匯音樂劇的型態，將每個人的故事編織成一部輕鬆幽默的音樂劇。由於該劇視障演員多因早產在保溫箱度過生命的初期，故名為保溫箱的藝術家！
關於台灣安達人壽
安達人壽隸屬於Chubb保險集團，Chubb Life在香港、印尼、韓國、緬甸、紐西蘭、台灣、泰國和越南等八個亞洲市場以及拉丁美洲都有業務。台灣安達人壽於2005年進入台灣市場，主要是經由銀行保險及保經代等通路合作，提供完整的保險商品與服務，以滿足不同客群針對財務安全保障與資產管理規劃的需求。了解更多：www.chubblife.com.tw
安達人壽免付費服務專線：0800- 061-988
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