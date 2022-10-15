渴望自由卻一生悲情！魂斷梅耶林　奧匈皇太子揭帝國末日

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不同於父親的嚴謹、保守，魯道夫更多繼承了母親的憂鬱、多愁善感，以及嚮往自由的精神，可惜的是，這些特質在約瑟夫一世眼裡，都不是皇位繼承人應該具備的，魯道夫從小就被迫與母親和姊妹們分開，獨自接受嚴苛的軍事訓練，只為了鍛鍊身為「帝國繼承人」的意志力，也造成他極度缺乏愛與安全感。
如同其他王室成員，成年後的魯道夫，也迎來了一段不幸福的政治婚姻，在父親的安排下，娶了比利時國王利奧波德二世的次女，史蒂芬妮公主（Princess Stéphanie of Belgium），她是當時歐洲為數不多的天主教未婚公主之一。在婚姻的一開始，魯道夫尚能與妻子相敬如賓，但很快的，崇尚自由主義的魯道夫就發現，自己非但與保守的奧匈王室合不來，也與來自保守比利時宮廷的妻子合不來。
1883年9月2日，他們的獨生女瑪麗女大公（Elisabeth Marie, Erzherzogin von Österreich）出生時，2人的婚姻關係已是名存實亡，魯道夫太子外遇不斷，甚至還將性病傳染給偶爾才同床的妻子，導致後者因此失去再生育的能力。由於婚姻上的不幸，魯道夫一度想寫信給教皇商討離婚事宜，但遭到父親嚴厲的禁止，不許他做出任何有損帝國顏面的事。
魯道夫與父親緊張的關係，還不僅僅在於婚姻問題上。魯道夫的政治思想偏向自由主義，認為帝國制已經過時、終將被淘汰，因此主張共和制，但這顯然與帝國的利益背道而馳，因此完全不受父親約瑟夫一世的青睞，政見上的不合也使得父子間的裂痕越來越明顯。婚姻得不到解脫、政治上也沒有一展抱負的空間，種種不如意，終於導致魯道夫的人生走上極端。
1889年1月29日，魯道夫邀請朋友們前往梅耶林的狩獵行宮，時值約瑟夫一世和伊莉莎白皇后舉辦晚宴，魯道夫還委託一起打獵的貴族帶話，說自己身體不適不能出席。當晚用過晚餐後，魯道夫返回行宮休息，隔天清晨，魯道夫的僕人數度敲門發現無人應答，隨即拿來斧子把門劈開，驚駭地在臥室裡發現2具遺體，即魯道夫王儲與他的情婦瑪麗亞‧費瑟拉（Marie Vetsera）。
消息傳回維也納，伊莉莎白皇后悲痛欲絕，餘生都只穿黑色或灰色衣服表示哀悼，直到1898年她在瑞士日內瓦被義大利的無政府主義者刺殺。有關魯道夫的死，外界眾說紛紜，有人認為這其實是一起出於政治動機的謀殺，不過後世大多相信，是憂鬱的魯道夫選擇結束自己的生命。
身為王儲的魯道夫死後，奧匈帝國迎向開明君主制的希望可說是破滅了，約瑟夫一世繼續掌舵帝國將近30年之久，他的姪子斐迪南大公（Franz Ferdinand von Österreich-Este）也成為奧匈帝國皇位的第1順位繼承人，卻在1914年於塞拉耶佛視察時遇刺身亡，史稱「塞拉耶佛事件」，奧匈帝國因而對塞爾維亞王國宣戰，第一次世界大戰拉開序幕。約瑟夫一世則於1916年因肺炎去世，他的死被視為君主制垮台的預兆，奧匈帝國也在1918年因一戰戰敗而瓦解。
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