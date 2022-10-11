台中爵士音樂節　20組爵士樂團接力演出

睽違兩年的「2022台中爵士音樂節」10月15日至23日重回市民廣場，邀請7個國家、20組爵士樂團接力演出，包括台灣爵士鼓王「黃瑞豐」、TPO Big Band搭配實力派男歌手「聶雲」強強聯手，更邀請到新興跨界原民歌手「žž瑋琪」帶來精采絕倫的爵士盛宴。市長盧秀燕今(11)日在市政會議時表示，受全國民眾期待的台中爵士音樂節，今年將復辦，大家坐在市民廣場的星空下，享受美妙的音樂。





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盧秀燕表示，台中爵士音樂節創辦18年來，已是台中最重要的盛典文化活動之一，更是全台灣最受歡迎的音樂盛宴，每年超過百萬以上人流量，創造盛典經濟，除藝術界的好朋友都期待外，台中的商家如伴手禮、旅宿業者、交通業者等也都很開心。





文化局長陳佳君表示，今年爵士音樂節以「就是不設限」為題，邀請7個國家、20組爵士樂團，帶來國際水準獨家大編制、雙鼓企劃，匯集台灣金獎爵士樂手登台演出，更廣邀國內青年爵士樂團和新秀到台中市各知名景點進行巡演，同時也有街頭藝人表演。





今年爵士音樂節活動時間為10月15日至21日，每晚7時至9時30分，及10月22、23日晚間5時30分至9時30分。陳佳君也說，自2003年迄今共舉辦18屆，目前是東南亞最大爵士音樂節慶，同時也藉由辦理爵士音樂節與友邦建立良好的音樂文化交流。





陳佳君指出，今年音樂節將讓台中驛鐵道文化園區、PARK 2草悟廣場、台灣府儒考棚、市役所等景點都充滿爵士音樂風，結合在地產業與知名品牌，活化歷史文資場域與藝文空間，為整座城市帶來不設限的爵士氛圍。





此外，台中爵士音樂節也創造屬於爵士音樂的龐大商機，今年共招募到75家不同類型的業者，包含吃好食，餐廳、餐酒館、咖啡廳、飲料店共39間；住體驗，民宿、旅館共15間；玩有趣，寓教於樂的店家共12間；購禮物，伴手禮店、商場共9間，活動期間參與民眾只要加入台中爵士音樂節官方Line好友，就能享受各式各樣專屬優惠。



