愛情教主歷經烏龍婚變　自認「性趣缺缺」請老公DIY

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小彤2001年在攻讀研究所時認識老公，2003年結婚後淡出螢光幕以家庭生活為重，2006年產下一女，卻在2008年爆出婚姻危機。對此小彤大方表示，當年她和先生確實因為照顧女兒分隔台北、羅東婆家兩地，因而被傳為「分居」；2人現在感情依舊甜蜜，結婚超過20年，每個月還是定期「交功課」。
小彤表示自己大學畢業就開了補習班，之後陸續經營公關公司、醫美診所，創業壓力外人無法想像，導致她更年期提早報到。由於生理因素，讓她很早就「性」趣缺缺，身為「愛情教主」的她，能否接受另一半身體外遇？她斷然表示：「不行！這是我的地雷！所以我每個月都會配合交功課至少一次，還不夠就請他DIY。」
除了更年期之外，小彤還提到自己其實是領有重大傷病卡的重症患者，原來是幾年前新冠疫情爆發前她去歐洲旅遊，竟在法國同時看到2座巴黎鐵塔，當下她嚇了一跳，以為自己眼中風，回台後趕快就醫，經過重重檢查確認她罹患「重症肌無力」，目前症狀主要在眼睛複視，經常工作累了一天到了晚上，右眼就無法對焦，醫生告訴她如果越來越嚴重，說不定「有一天就突然呼吸困難或起不來，必須趕快叫救護車」。
小彤這次將過去最受歡迎的4本愛情短篇小說重新改寫修撰，在時報出版社一口氣推出「小彤的愛情短篇系列」4本書：《當傷心落下，我為你撐傘 》、《心碎沒關係，至少我學會離別 》、《即使世界如冰雪，我也用盡全力抱緊你》和《我在時間盡頭，守候你》。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。