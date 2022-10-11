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愛情教主歷經烏龍婚變　自認「性趣缺缺」請老公DIY

▲愛情教主小彤罹患重症。（圖／馬可孛羅公關公司提供）
▲愛情教主小彤罹患重症。（圖／馬可孛羅公關公司提供）

記者侯家瑜/台北報導

2022-10-11 15:30:502022-10-11 15:31:35

曾被封為「文壇四大天后」的百萬暢銷作家小彤，婚後淡出文壇與演藝圈近20  年，歷經產女、烏龍婚變後，這位「愛情教主」帶著4本「小彤的愛情短篇系列」華麗回歸，卻被醫生診斷罹患了「有天睡醒可能會起不來」的重症，成為持有重大傷病卡的患者，許多人得知消息後都感到十分訝異。

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▲小彤帶著4本「小彤的愛情短篇系列」華麗回歸。（圖／馬可孛羅公關公司提供）
▲小彤帶著4本「小彤的愛情短篇系列」華麗回歸。（圖／馬可孛羅公關公司提供）
小彤在90年代曾與張曼娟、張小嫻、吳淡如並列「藝文界四大天后」，她的第一本散文作品《親愛的，看招》就為她賺進500多萬元版稅，出道至今10多本書累積上百萬冊銷量，犀利幽默的談吐也成為電視節目常客，最著名的就是擔任胡瓜《非常男女》固定嘉賓，分享對愛情的見解，之後更晉升為許多綜藝、廣播節目主持人。

小彤2001年在攻讀研究所時認識老公，2003年結婚後淡出螢光幕以家庭生活為重，2006年產下一女，卻在2008年爆出婚姻危機。對此小彤大方表示，當年她和先生確實因為照顧女兒分隔台北、羅東婆家兩地，因而被傳為「分居」；2人現在感情依舊甜蜜，結婚超過20年，每個月還是定期「交功課」。

小彤表示自己大學畢業就開了補習班，之後陸續經營公關公司、醫美診所，創業壓力外人無法想像，導致她更年期提早報到。由於生理因素，讓她很早就「性」趣缺缺，身為「愛情教主」的她，能否接受另一半身體外遇？她斷然表示：「不行！這是我的地雷！所以我每個月都會配合交功課至少一次，還不夠就請他DIY。」

除了更年期之外，小彤還提到自己其實是領有重大傷病卡的重症患者，原來是幾年前新冠疫情爆發前她去歐洲旅遊，竟在法國同時看到2座巴黎鐵塔，當下她嚇了一跳，以為自己眼中風，回台後趕快就醫，經過重重檢查確認她罹患「重症肌無力」，目前症狀主要在眼睛複視，經常工作累了一天到了晚上，右眼就無法對焦，醫生告訴她如果越來越嚴重，說不定「有一天就突然呼吸困難或起不來，必須趕快叫救護車」。

▲小彤自認「性」趣缺缺。（圖／馬可孛羅公關公司提供）
▲小彤自認「性」趣缺缺。（圖／馬可孛羅公關公司提供）
小彤這次將過去最受歡迎的4本愛情短篇小說重新改寫修撰，在時報出版社一口氣推出「小彤的愛情短篇系列」4本書：《當傷心落下，我為你撐傘 》、《心碎沒關係，至少我學會離別 》、《即使世界如冰雪，我也用盡全力抱緊你》和《我在時間盡頭，守候你》。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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