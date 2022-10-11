會見蔡英文　加拿大訪團讚：國慶演說講得非常好

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蔡英文強調，台灣和加拿大是重要的國際貿易夥伴，在所有的亞洲國家中，台灣是和加拿大雙邊貿易成長最快速的國家。去年台加雙邊貿易額，更創下從1995年以來最高的增加幅度。
蔡英文說，今年初台加雙方共同宣布啟動「投資促進暨保障協議」（FIPA）探索性討論。透過這項協議的簽署，能夠打造更公開、透明、以及友善的投資環境，並且深化雙方的經貿連結，非常期待在不久的未來，能聽到更多的好消息。
蔡英文也感謝加拿大對台灣的重視和支持。她說，加拿大外交部長、國防部長及國貿部長都在今年8月對中國的軍演活動表達高度的關切；隨後加拿大更在9月派遣軍艦，在台海執行自由航行任務，以行動來守護區域的穩定和平。
她表示，加拿大政府也在國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與，她要代表台灣人民表達最深的感謝。
史葛洛眾則表示，感謝蔡英文再次與她見面，昨天的國慶大會是非常棒的典禮，表演也相當精彩，她熱愛台灣及台灣人，也看到許多台灣人以身為台灣人為榮，並對政府團隊的成就引以為傲。
史葛洛說，蔡英文昨日的國慶演說講得非常好，她也會將演說內容帶回加拿大，和各部部長分享，對加拿大而言，台灣是很重要的利害關係者，這是一個雙方互相的重要關係，而不是單向的。台灣是世界非常有價值的夥伴，是穩定及經濟強健的燈塔，而且也勇於站出來支持他人。
賴清德致詞時首先歡迎訪團一行來台參加雙十國慶，展現對台灣的濃厚友誼，尤其在疫情之後、台海緊張之際，傳達給台灣人民安定的訊息，深具意義。
賴清德也說，感謝史葛洛在今年8月中國軍演之際，表達對台灣的支持，強調「民主是生活最重要的元素，加拿大應該要支持為民主奮鬥的國家，也很自豪加拿大沒有向中國屈服」。
賴清德也說，他也要利用這個難得的機會，代表台灣感謝加拿大政府公開支持我國參與國際組織，包括「世界衛生組織」（WHO）與「國際民航組織」（ICAO）等。