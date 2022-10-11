越女低價攬客「私營醫美」！網購器材、家用烤箱消毒器械
1名37歲越南籍吳姓女子，竟在無執照的狀況下在桃園市某社區大樓內私開工作室，並在網路上低價攬客進行豐胸、隆鼻、施打玻尿酸、肉毒桿菌等醫美行為，甚至還開班授課，並徵求模特兒做示範讓學員操作練習；移民署接獲曾接受過手術的民眾檢舉，循線追查後，在今年4月間與桃園警方、衛生局聯合破獲，逮獲涉案吳女並查扣相關證物，訊後依涉嫌違反藥事法及醫師法進行偵辦。
據了解，吳女自在2005年結婚來台，一邊當洗碗工一邊學習紋眉、美容、美髮，2017年開始在越南私設醫美工作室，2018年還獲頒美國密西根MNS國際菁英盃競賽「半永久化妝術紋繡組」優獎；2021年10月，她將工作室轉移到台灣，並經營臉書粉絲專頁，在上面分享手術畫面，不過卻未公開價目表，要求客人私訊報價。
警方經調查後發現，吳女工作室注射玻尿酸豐胸300cc為10萬元，豐唇手術1萬6千元，粗估吳女每月收入約50萬新台幣，且他還在台開班招募學員，並以低價手術費用，在網路上徵求模特兒做示範教學，或讓學員操作練習。此外，吳女還網購未經認證的醫學美容藥品、縫線、針具及設備，而手術刀、止血鉗則請家人在越南當地商店購入再寄送來台，消毒滅毒則僅單用家用烤箱。
全案源於有民眾慕名前去割雙眼皮後，對結果不滿意索賠，但不僅未獲賠償還遭封鎖，遂憤而向相關單位檢舉，才揭露「醫美密醫」離譜行徑；新北市專勤隊隊長莊懿強呼籲，近年醫美整形風氣漸盛，新住民進行醫美療程前，勿聽信同鄉推薦或不實網路宣傳，要慎選合法的醫療院所及具有醫師資格的醫事人員，使用相關產品要請醫生提供醫美儀器及施打藥劑的完整包裝，認明有衛生福利部核准的許可證字號，移民署也將持續會同相關單位查察，共同打擊不法。（編輯：林莞茜）