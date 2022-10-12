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Lulu遭點名《大學生》雙面人　黃子佼提「最佳止血方法」

▲Lulu遭點名是《大學生了沒》裡的雙面人，黃子佼認為最佳「止血」方式是製作單位要在第一時間出面說明。（圖／記者侯家瑜攝）
▲Lulu遭點名是《大學生了沒》裡的雙面人，黃子佼認為最佳「止血」方式是製作單位要在第一時間出面說明。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-10-12 12:00:002022-10-12 12:33:05

有「泰拳女神」之稱的Sabrina（吳怡德），日前在節目《小姐不熙娣》上爆料有位從《大學生了沒》出道的女藝人非常假面，主持人小S形容此行為簡直是「雙面人」，而Lulu（黃路梓茵）就被網友點名，本人緊急出面喊冤之外，小S也道歉「真的不是她」，對此，今年與Lulu一同以節目《婚禮歌手》入圍金鐘獎的黃子佼，昨（11）日接受專訪時，提出此事最佳「止血」方式，就是製作單位要在第一時間出面說明。

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▲吳怡德（右）將《大學生了沒》雙面人的名字告訴小S。（圖／翻攝《小姐不熙娣》臉書）
▲吳怡德（右）將《大學生了沒》雙面人的名字告訴小S。（圖／《小姐不熙娣》臉書）
黃子佼坦言私下已經安慰過Lulu，「她也懂啦！只是說這件事第一時間，應該是製作單位要出來止血，怎麼會是Lulu自己出來講？他們一定也知道實情。」表示尷尬的是《小姐不熙娣》、《婚禮歌手》都是同一家電視台的節目，自己也不好意思說些什麼。黃子佼透露Lulu差不多已經釋懷，「她只有跟我說她連假泡湯。」坦言也不好奇真正的班底到底是誰，只是想為這種「傷及無辜」的事情發聲，「反正Lulu有口皆碑，所以不用擔心，只是新聞標題確實會讓人誤會。」

至於還沒有拿過金鐘獎的Lulu，黃子佼笑說她內心一定想得獎，私下也有給她鼓勵，「我有一直告訴她，她已經達到很多人到不了的境界，包括獨自主持金曲等等，她這次也有雙門票，不管是今年還是未來，一定會入圍，只是早晚問題。」他表示雖然《婚禮歌手》收視率沒達標，但還是有賺錢，無論是否有下一季，這節目都是和Lulu的紀念之作。

▲黃子佼（左）跟Lulu主持的《婚禮歌手》第二季將開播。（圖／記者朱永強攝）
▲黃子佼（左）、Lulu一同主持的《婚禮歌手》入圍今年金鐘獎。（圖／記者朱永強攝）

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