美擴大對中國晶片管制　星展銀：對台半導體有附帶性損害

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同時，科技業進入周期性調整階段。她分析，由於通貨膨脹與利率上升，全球消費者可支配收入惡化，拖累個人電腦、智慧型手機等消費型電子產品需求，並間接影響上游半導體與其它電子零組件產品需求。全球半導體銷售與晶圓廠投資支出自2020年以來已連續3年處於擴張模式，新廠房的建造與新產能的釋放也讓供需狀況需要重新平衡。相對而言，台灣的半導體出口表現仍然優於南韓，歸功於台灣晶圓廠的強大競爭力與晶片產品的多元化。
至於美國上周對中國祭出新的晶片出口管制措施，馬鐵英認為，這應該是會對台灣半體體廠商有比較大影響，首先，這個管制措施範圍較大，不是針對單一中國企業，而是全面措施針對大部分中國企業晶片，再加上產品側重在人工智態、超級運算的高效能晶片，這也是台灣半導體專注領域，應該會對台灣半導體出口或整個半導體產業表現有一定的不利影響。
此外，美國對中國祭山新的晶片出口管制，也會讓台灣半導體廠商面多重壓力，其中一個壓力來自於，美國主要是做半導體上游技術，晶片製造主要在台灣完成，當美國管制中國晶片出口，會間接損害從台灣去中國出口的晶片，可能會對台灣半導體商帶來附帶性損害。
同時，馬鐵英說，美國也要重建本土半導體產業供應鏈，這從美國通過晶片法案，還有想邀請台灣、韓國、日本加入晶片4國聯盟，都可看出美國希望重建本土半導體及晶片聯盟。在這情況下，台灣半導體也面臨去美國投資壓力，台積電就已赴美投資設廠，這對台灣半導體廠商來說是值得考慮的問題，再加上長遠來看，如果美國半導體供應鏈趨於成熟，台灣這邊會不會面臨半導體產業競爭力流失及削弱台灣半導體廠商在全球供應鏈的核心地位。