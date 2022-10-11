泰越捷航空10/30增班天天飛曼谷！「0元機票」即日起開搶
10/13（週四）即將解封邊境管制，台灣旅客心目中最愛的旅遊目的地不僅僅是好鄰居日本、韓國，東南亞泰國、新加坡等國也是不少國人旅遊頭號選擇，現在想去泰國的你不怕沒機票了！泰越捷航空今（11）日召開線上記者會正式宣布，自2022年10月30日起，泰越捷國際航班台北-曼谷新增每天1班，天天有飛機直飛曼谷，還有廉航特有的「0元機票」限11天開搶（即日起到10/22），讓各位想去泰國的朋友看準時間、開搶機票！
目前旅客入境泰國已經不需要提供任何疫苗以及PCR證明，今年5月起當地政府也取消「Test&Go」計畫，旅客們也無須在抵達泰國機場時先去隔離。搭上台灣也跟著解封熱潮，泰越捷航空主打親民、接地氣、有趣的形象，今天正式宣布10/30新增飛曼谷航班為「每天1班」，記者實際上官網查詢，啟航日當天（30日）一張成人票只要4590元，果然是相當親民的價格。
另外，泰越捷也相當貼心替大家整理出一覽表讓大家一次看懂。根據表中可知，週一、二、四、五、六、日從曼谷到桃園的航班為早上10:05起飛，14:40抵達桃園機場；另外也有從桃園機場15:40起飛，18:35抵達曼谷。需要特別注意的是，每個星期三的2個航線都會各延後30分鐘，想要週三飛的旅客必須特別注意。
還有讓各位旅客為之瘋狂的，正是廉航特有的「0元機票」活動！泰越捷宣布「即日起到10/22在官網開賣」，業者並強調：「真的0元！旅客只要多付機場稅即可起飛。」旅遊日期將會落在11/1至明年3/27。
現在泰越捷航空在曼谷素萬那普機場營運多條連接泰國國內旅遊地的航班，包括普吉島、甲米和清邁。此外，泰越捷也宣布從10月12日起將營運從曼谷（素萬那普）到新興的國際遊客島嶼富國島（越南）的新國際航線；恰逢11/8清邁水燈節，泰越捷也有飛向清邁的航線，讓各位旅客輕鬆就能去泰國體驗當地風情。
泰越捷航空商務總監指出：「在新冠疫情長期休戰之後，國際旅行市場的逐步恢復絕對是一個重要的跡象。出乎我們意料的是，自從我們的航班服務推出以來，泰國和台灣之間的市場反饋非常好，早在 2022年 8月隨著旅行限制的進一步放寬，我們希望在即將到來的旅遊旺季增加更多航班，為台灣和泰國之間的國際遊客提供更方便、更實惠的旅行選擇。」泰旅局駐台處處長丁蓉采也說：「很高興能聽到解封的好消息，也很期待台灣人趕快來泰國。如果旅客有任何問題也歡迎致電以及上泰旅局官網留言詢問。」在記者會最後，泰越捷也預告：「未來也將爭取新增每日更多航班，屆時和台灣旅客一起手牽手玩泰國。」