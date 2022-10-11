《天堂M》台版獨家活動「陣營戰」將登場！改版新玩法曝
由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠「NCSOFT」開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》今（11）日釋出「荒野之戰」雙月改版消息，10月台版獨家活動「陣營戰」即將登場！全新「陣營集結」玩法，由玩家自行在「三大陣營」中挑選一個加入，透過完成任務蒐集「陣營幣」並提升陣營聲量等級，可兌換「傳說級變身卡/魔法娃娃卡」的抽卡包等多項獎勵！官方也同步推出三大遊戲內容，可取得「受祝福的對武器」、「盔甲施法的卷軸」養成材料、「神秘的變身抽卡券」等豐富內容。
《天堂M》將於10月下旬推出台版獨家活動「陣營戰」，玩家可於網頁活動中選擇「亞丁」、「海音」、「肯特」三大陣營，透過每日簽到、共同任務等活動方式蒐集個人「陣營幣」數量，同時可提升陣營聲量排行榜，隨著聲量等級越高，「陣營戰商店」可以兌換的獎勵內容越豐富！玩家可透過「陣營幣」兌換「最高級變身/魔法娃娃抽卡小包（活動）」有機會開出「傳說級變身卡/魔法娃娃卡」、「榮譽的飾品選擇箱（活動）」、「守護石」、「祝福聖水（大）」等多達18種獎勵內容！此外，於商店兌換「煉金之石（活動）」，可製作「閃閃發光的寶箱（活動）」開啟有機會獲得「最高級抽卡包選擇箱（活動）」、「純白的萬能藥」、「祝福聖水（大）」等獎勵。
此外，官方特別推出七大熱門職業，包括王族、神聖劍士、騎士、妖精、黑暗妖精、法師、槍手等女角職業新形象的「個人名片」，玩家可於活動網頁中選擇喜愛的職業名片，並透過交換代碼蒐集各式職業版本。玩家於遊戲多種副本進行狩獵，依據擊殺怪獸數量可累積名片經驗值，並掉落對應數量的「陣營幣」，當「個人名片」達指定經驗值會自動升級，可獲得的「陣營幣」掉落量也隨之提升，幫助玩家兌換更多獎勵！
「個人名片」將根據玩家的活躍度指標，分級「高級」到「神話」等名片品質，名片的交換代碼則依據玩家個人及老戰友的名片品質，輸入代碼可獲得對應等級的獎勵，有機會獲得「龍之鑽石（活動）」、「祝福聖水（大）」、「神秘的變身抽卡包（期間）」等獎勵。
搭配「陣營戰」活動，官方同步祭出三大遊戲活動：
1、卡拉帕斯島副本：於10月19日至11月2日，隨著「陣營戰」活動即將開放，將開放「卡拉帕斯島」副本活動，玩家可於副本中取得「受祝福的對武器/盔甲施法的卷軸」等豐富養成材料，讓機體裝備更強大！
2、職業優化：於10月19日，將針對各職業的「生存技能」進行優化，部分技能縮短技能冷卻時間，並提升BUFF效果，有效提升技能運用率，給玩家更好的遊戲體驗。
3、陣營勳章活動：於10月26日至12月2日，遊戲內也推出「陣營勳章」收集活動，於特定世界及大師副本擊殺怪物爭奪「陣營勳章」，透過取得「陣營勳章」結合「名譽金幣」，可製作「神秘的變身抽卡券（期間）」、「神秘稀有卡選擇箱（活動）」、「祝福賦予卷軸（活動）」等道具。