3大電信「出國漫遊費」總整理　日本吃到飽最低1天79.8元

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韓國、新加坡、香港、澳門、泰國等，上網吃到飽每日99元。日本單日上網吃到飽199元。美國22GB定量包999元、歐洲3GB 999元、紐澳1GB 249元。除了原號漫遊方案，預付卡用戶也能輕鬆漫遊，日本輕量上網3GB 349元 可使用5天。另外還有不限電信用戶皆可適用的出國上網卡「遠遊卡」，針對國人喜愛的上網吃到飽，提供新、馬、泰、越等東南亞多國，每日79元起；日本、韓國每日99元起；長程線的美、加、紐、澳、歐洲多國上網1GB 179元起。
中華電信
日本：8天5GB優惠價488元、8天8GB優惠價688元、15天12GB優惠價988元，1天最低平均只要61元起。韓國：8天5GB優惠價388元、8天8GB優惠價588元、15天12GB優惠價788元，平均1天只要49元起。美國：超值型30天漫遊上網方案(10/12起)，10GB只要588元，平均1天只要20元；美加升級版輕量型方案，1GB優惠價168元、2GB優惠價268元，使用天數延長不加價，使用天數由原本方案15天延長為30天，平均1天最低不到6元。
Apple Watch 國際漫遊：中華電信為台灣唯一提供Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者，預計今年底持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上Cellular版錶款並申辦One Number一號多機服務的客戶，即可享受國際漫遊服務，凡於10/13~12/31申辦啟用國際漫遊服務、或申辦One Number服務指定年約方案客戶即可參加抽獎，有機會抽中Apple Watch Ultra、Hami Point點數688 點或日/韓/美漫遊服務(序號兌換期限 365天)，共計超過250個獎項。
台灣大哥大
台灣大月租型用戶前往日本、韓國旅遊，申辦原號漫遊上網吃到飽專案，一天只要199元，上網用量較少也可選擇15日上網傳輸量共2GB費用為349元原號漫遊專案。美國、加拿大、紐西蘭及澳洲，申辦原號漫遊吃到飽方案每天179元。歐洲旅遊可選擇15日上網流量共1GB的輕量型原號漫遊方案699元。
台灣大也提供預付卡漫遊通服務，日本上網吃到飽5日原價599元，特惠價399元，單日為79.8元；韓國上網吃到飽5日原價799元，現在也只要445元，單日為89元。網外用戶需親自攜帶雙證件到台灣大實體門市申辦預付卡漫遊服務，網內預付卡用戶可直接到台灣大網路門市儲值。