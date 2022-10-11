南台灣國門新里程碑！高雄機場新航廈2023動工

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據「2040整體規劃」，高雄國際機場新航廈將分二階段興建，民航局已擬訂「高雄國際機場新航廈工程計畫—第一期建設計畫」，並於去年11月獲行政院原則同意。
新航廈第一期建設主要為興建新航廈主體東側、國內與國際共用新登機廊廳及機坪。因工區位在既有航站區，為維持機場營運不中斷，須先遷移工區內既有設施，辦理包括A滑行道北移、新建立體停車場、遷移共同管溝等前置工程，騰出空間後才能進行新航廈主體工程。
因相關作業形同穿著衣服改衣服，施工介面及排程複雜，難度更勝新建機場。為更精準掌控計畫進度，民航局也於今年9月決標，選出專業顧問團隊，負責專案管理技術服務。
民航局表示，為了提升營建管理效能與工程品質，故委託專案管理技術顧問(Professional Construction Management，PCM)，協助民航局協調整合工區內各工程介面掌控財務、資源人力與各項工程進度。
PCM團隊由亞新工程顧問公司、美商傑明工程顧問公司及大林聯合建築師事務所組成，並由荷蘭商空港顧問公司(NACO)與慕尼黑國際機場(MAI)作為技術顧問，以「F.U.T.U.R.E」作為本計畫專案管理工作核心願景，提出「優化營運效率(EFFICIENCY)」、「提升使用體驗(USER)」、「導入智慧科技(SMART)」、「融入在地元素(UNIQUE)」、「使用替代能源(ENERGY)」、「實現永續機場(GREEN)」等六大方針，以確保在未來長達10年的執行過程中，能踏實、務實的打造綠色、智慧、永續的未來新機場。
民航局表示，各項前置工程預計明年將陸續動工，而新航廈第一期工程目前正進行基本設計作業，後續將依程序，按各分項工程特性及執行順序陸續發包施工。PCM團隊已就位，將借重團隊實務經驗，加速推動新航廈建設，開啟高雄國機場發展新紀元。