建構永續發展環境！中龍鋼鐵公司獲綠能貢獻獎之殊榮

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中龍鋼鐵公司生產部門助理副總經理陳信榮表示，中龍公司藉由導入AI人工智慧元素，開發智能化系統與管理工具，如應用於廢熱回收增設有機朗肯循環(ORC)發電機，來提升蒸汽回收效率，以優化自發電量，以及於廠房屋頂、原水池設置太陽能板開發綠電等多項措施，獲得不錯的減碳成果。
陳信榮說，該公司自建廠至今，已投資近103億元，完成225項減碳專案，累計減碳量達203萬噸，相當於5219座大安森林公園每年之吸碳量，對整體環境之減碳有極大助益。
陳信榮指出，該公司並於廠內推行綠色生活活動，將節能減碳生活化，讓每位同仁都可將自己特殊且具創意的減碳構想進行提案，藉由全員參與來集思廣益，從大處著眼小處著手，將減碳活動變成新生活運動。
陳信榮並指出，該公司以「致力技術精進追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為公司願景，此次獲獎具體展現積極推動節能減碳、善盡企業社會責任的成果，更象徵永續發展的環保理念，已融入中龍公司企業文化及員工日常生活，展望未來，中龍公司仍會持續關注最佳可行控制技術的發展，推動節能減碳，為環境保護貢獻心力，建構社會、環境及經濟三贏的永續發展環境。