中山大學獼猴又進化？插吸管「暢飲手搖杯」 動作超熟練
地處高雄市壽山山區的中山大學，近幾年，校園附近的獼猴數量大增，猴子闖入校園騷擾師生的事件愈發頻傳。近期，又有網友拍下獼猴竟熟練的握吸管「暢飲手搖杯」的畫面，再度引發討論。
一位女網友在臉書《爆廢公社二館》發文提到「沒到過中山（大學），你永遠不知道猴子已經進化到這種程度」，隨後附上一張獼猴正拿著一杯喝一半的手搖杯，熟練的握著吸管準備暢飲的照片，但這猴子也因為附近還有人類，仍注視警戒。
照片曝光後，立即有不少網友驚呼「下次就會看到猴子在教課了」、「有這麼聰明的嗎」；但也有不少曾到中山大學的過來人苦笑「這很平常呀！ 猴子進到宿舍，還會拿梳子梳頭...路上還會挑星巴客紙袋裝的袋子搶勒」、「牠們出席率，比學生還高」、「我親眼看過，一次喝完一整杯好了啦冬瓜茶」、「想當年送外送到中山宿舍，停紅燈的時候整袋餐點差點被猴子搶去」、「學生讀4年，人家猴子可是在那邊待10年」。
過去，中山大學校園內就曾多次傳出人猴爭議事件，包含去年有猴子趁隙跑到辦公室，坐上教職員的辦公桌；在今年，又曾發生猴子跑到轎車上不走，而教授則拿出掃把橫空狂掃，最終才驅趕成功等事件。（編輯：潘毅）