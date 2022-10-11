乾杯9月營收達3.78億元　Q3營收破歷史新高

乾杯(1269)今（11）日公告9月自結合併營收3.78億元，年增31.62%，改寫單月歷史次高紀錄；累計前9月營收為27.24億元，年增28.69%，其中Q3單季營收達11.31億元，創下單季歷史新高。乾杯集團表示，主要為兩岸市場營運回溫及展店效應，9月營收同創單月、單季、累計營收同期新高。
台灣內需市場強勁，9月在中秋節慶帶動下，乾杯、老乾杯、和牛47三大燒肉品牌尖離峰時段均客滿，以新菜色打造的中秋限定套餐獲消費者好評，繳出亮眼佳績；鍋物品牌則掌握入秋之際，黑毛屋本家與黑毛屋聯合推出日本A5和牛買二送一促銷活動，半個月吸引近400來客，同時推出黑毛屋本家秋季限定鰻魚鍋吸引民眾嚐鮮。並在年增13間展店效應加持下，共同拉抬台灣事業營收成長約7成的亮眼佳績。中國大陸市場仍受疫情反覆與防疫限制影響，深圳疫情再起，配合防疫封控8間分店暫時停業、影響營運近一周表現，中國大陸營收月減近2成，使9月兩岸合併營收較上月衰退7.68%。
Q3營收首破十億元，創單季歷史新高紀錄，季增64.65%、年增56.61%，受惠兩岸市場復甦回溫，台灣「疫情共存」已成趨勢，民眾外出用餐需求自第三季起強勁回升，同時持續擴大營運規模，於Q3進軍嘉義搶攻高端餐飲商機開出「老乾杯嘉義耐斯王子店」，月月貢獻千萬佳績挹注，「乾杯新莊宏匯店」、「黑毛屋新莊宏匯店」、「黑毛屋台南三井Outlet店」接連開幕，並在天母開創全台唯一Robbins Island澳洲和牛專門店「KANPAI CLASSIC」，皆為集團挹注強勁動能，並在外販、零售事業中秋需求旺的助攻下，刷新單季營收新高紀錄。
看好Q4為餐飲旺季，乾杯集團今年展店計畫聚集在Q4前開幕，已展12間分店，年底前台灣預計再展一家，迎接百貨周年慶、聖誕跨年等節慶聚餐商機，在展店效應下將推升營收續揚。中國大陸受疫情影響，今年十一假期不少民眾選擇「就地過節」，有助於位於商業區分店業績，但在假期後北京、深圳等地疫情增多，審慎觀望疫情發展，展店計畫趨守。