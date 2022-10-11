推行升級計畫！台電斥資30億元強化高雄區配電系統

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陳銘樹說，為減少鳥獸攀爬、樹竹碰觸造成突發停電事故，2020年至今，台電投入高雄地區樹木修剪面積超過460萬平方公尺，並拆除電桿近800具鳥巢、加裝驅鳥器，而地下配電設備也經由孔洞封填、加裝防鼠板等改善418處，且將持續進行裸露設備被覆，以降低類似停電情況發生。
陳銘樹並說，今年1至9月累計894件配電停電事故，相較2017年同期減少達1000件，降幅超過5成，期間台電投入65億元啟動配電系統強韌計畫，包含更新汰換老舊線路設備、裸露設備被覆化，並提升饋線自動化、故障指示器等科技應用，累計汰換19015具變壓器、322公里架空被覆線及101公里高壓電纜。
陳銘樹指出，有關近期社會關注鳥獸引起高雄停電，部分鳥獸動物因會在架空線路上攀爬移動，當翅膀、尾巴等部位不慎碰觸線路金屬設備或相鄰線路，不僅會引起電流導通造成觸電，也會因線路啟動保護動作，影響周遭部分用戶停電。
對此，台電近年以阻斷碰觸路徑、營造友善環境兩大方向，推動鳥獸停電防治，如透過線路設備被覆計畫，將裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板加裝被覆罩、桿上變壓器加裝被覆罩等，另藉加強樹木修剪、加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備。
陳銘樹並指出，台電未來更將接續推動高雄配電系統5年(2023-2027)升級計畫，預計再投入逾30億元於系統改善、設備汰換及預防措施等，以全面強化高雄供電品質。