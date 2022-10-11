熊貓「團團」影響兩岸關係？柯文哲：總不能要牠長命百歲
台北市立動物園熊貓「團團」近日生病，腦部出現局部液化壞死的情況，由於團團是當初2008年時中國大陸致贈台灣的保育類動物，也讓動物園方面不敢輕忽。對此台北市長柯文哲今（11）日則似乎不以為意，表示視訊會議很發達，台灣的獸醫也不差，「你總不能要求那隻貓熊要長命百歲啊，那也沒辦法。」
熊貓「團團」日前出現口吐白沫、癲癇症狀，經過核磁共振檢查後，發現團團的腦部左右腦半球出現局部液化壞死病變，引發各界關注。對此國台辦方面也強調，中國專家十分關切團團情況，願在專業領域上提供協助；陸委會方面也表示，若園方認為有邀請中國專家來台診治需要，可以提出專案申請。
不過對於中國專家來台診治一事，柯文哲則顯得相對低調，並表示現階段視訊會議很發達，而且台灣的獸醫技術也不差，「當然我們照顧到大貓熊是比我們沒有經驗，那透過視訊大概可以談一談沒有問題。」柯文哲說，中國大陸方的人員要申請來台不太可能，直接透過視訊的方式，讓對岸相關人員看看電腦斷層影片比較容易。
現場記者追問，是否會擔心熊貓團團的病情，演變成兩岸問題？畢竟當初熊貓團團圓圓是兩岸和平象徵？對此柯文哲則意有所指，表示「總不能要求那隻貓熊要長命百歲啊，那也沒辦法。」