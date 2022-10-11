股匯殺很大！新台幣重貶1.99角收31.867元 1周來新低
美國公布就業數據僅小幅趨緩，市場也預估美國核心通膨率仍可能進一步上揚，強化美國聯準會（Fed）再次大幅升息的預期，加上美國擴大對中國晶片出口新管制，俄烏戰事升級，美股連跌4日，美元指數升破113，台北股、匯市今（11）日也同步雙殺，台股收盤大跌596.25點，外資在台股大舉賣超新台幣342.75億元，並持續匯出，新台幣兌美元也重貶1.99角，收31.867元，創1周以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量爆增至17.62億美元。
美國對中國祭出新的晶片出口管制，全球半導體市值數日內蒸發2400億美元，美股連跌4日，台股今日終場也大跌596.25點，收在13106.03點，跌幅4.35%，成交金額達2177.6億元，其中權值股台積電爆量下挫36.5元至401.5元，跌幅達8.33%，外資在台股更大賣超342.75億元，並持續匯出。
國際匯市部分，美元指數站上113，亞洲主要貨幣兌美元也走貶，其中韓元大貶收在1435.20元兌1美元，日圓貶至145.56兌1美元，在岸及離岸人民幣又逼近7.2兌1美元，來到7.18附近。
至於新台幣兌美元今日一開盤就貶值7.2分，以31.74元開出，在台股重挫及外資大舉賣超及匯出，加上亞幣兌美元也大貶，新台幣盤中更貶破31.8元，一度下探31.899元，大貶2.31角，終場收在31.867元，重貶了1.99角，也創10月4日以來收盤新低價，10月3日收盤價31.868元。