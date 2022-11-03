我是首投族／府城學子將返鄉投票 看政見完成度來挑市長
就讀東海大學行政管理暨政策學系二年級的許育銓是首投族，來自台南的他對於市長人選有一套見解，民進黨黃偉哲尋求連任、國民黨謝龍介是挑戰者，都有為民服務的經驗與提出來的政策，他會檢視兩人提出政見的完成度，再來決定屬意的人選；至於18歲公民權，他則是雙手贊成。許育銓不解18歲公投可以投票，卻不能票投制定政策的公職人員，疾呼年輕人的意見與聲音非常重要，希望公民複決順利過關。
10月剛過完20歲生日的許育銓，11月26日即將參與人生首次公職選舉投票。他說，自己在高中時就曾擔任過學生會長，包括高中訂購外食、下課是否能使用手機等，從各議題爭取同學的權益，也曾擔任過政府與非政府組織青年代表，參與各項活動來發聲。他認為可以透過自己來影響政策的推動，是一件很有成就感的事情，因而對公共事務與政策產生興趣，大學後繼續攻讀相關科系。
許育銓表示，雖然出生在台南，但家中並沒有明顯的政治色彩，爸爸是支持民進黨，媽媽則是國民黨，家庭中聊天很少提到政治，對於今年有幸成為首投族，將投下人生中首次公職選票，對於要選擇哪位市長與議員，心中早已有一套標準。
許育銓提到，台南市長選舉中，黃偉哲要爭取連任，國民黨議員謝龍介要參選來挑戰，正好兩個人都是公職，也有為民服務的經驗，可以看先前推出的政策是否為「芭樂票」，還有檢視政見完成度，再來判斷市長要投給誰。另認為兩人對於青年政策顯少著墨，大部分都是中老年的政策，忽略了滿多對於年輕世代的意見，覺得有些可惜。
雖然是首投族，許育銓說，去年就曾參與四大公投案，投票前還特別針對四個議題做功課，對於18歲公民權複決案，他認為「對事的公投」年輕人可以投票決定，為什麼卻不能投票給制定政策的公職？這個世代的年輕人要面臨少子化、高房價議題，年輕人意見當然很重要，他舉雙手贊成18歲公民權。