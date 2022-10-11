韓國瑜指太小看摩天輪了　柯志恩、陳其邁都回應了

「我要跟柯教授、柯博士反應一下，她跟我切割情愛情摩天輪啊，妳太小看愛情摩天輪了。 」 前高雄市長韓國瑜昨（ 10 ）日向高雄市長參選人柯志恩抱怨被切割「愛情摩天輪」的政見。對此，而陳其邁回應指出，這個應該去問國民黨的候選人，這幾年高雄不管產業轉型、文創發展還有各項的建設，也都有非常多的進步。

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▲柯志恩則澄清認為，韓國瑜主要是想表達，不管在觀光還是服務業，高雄其實可以發展愛情的產業鏈。(圖／柯志恩競辦提供)

柯志恩則澄清認為，韓國瑜主要是想表達，不管在觀光還是服務業，高雄其實可以發展愛情的產業鏈，那以她的政策而言，她們本來就是認為，高雄的服務鍊及觀光要多元化。柯認為，韓國瑜是要凸顯愛情產業，對高雄未來的一個重要性，當然只要對高雄任何產業能有所振興的方案，競選團隊都會好好研究。

前高雄市長韓國瑜昨（ 10 ）替議員參選人許采蓁輔選時，當面向高雄市長參選人柯志恩抱怨被切割「愛情摩天輪」的政見。是太小看摩天輪了 ， 對此今天上午高雄市長陳其邁 、國民黨高雄市長候選人柯志恩均做出上述回應。

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於韓國瑜復出輔選，陳其邁今天於高雄市議會受訪時說，昨天他有看到韓市長，他的氣色非常好，中氣十足而且精神抖擻，很好。陳其邁表示，歡迎韓多回來高雄走走，這幾年高雄不管產業轉型、文創發展還有各項的建設，也都有非常多的進步，韓有空回來搭輕軌到台灣設計展，多走走跟老朋友敘敘舊，真的很好，也非常的歡迎他。