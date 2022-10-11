回立院質詢！為高端再槓蘇貞昌 蔣萬安轟：投機炒作股價
現任立委國民黨台北市長參選人蔣萬安今（11）日回到立法院質詢行政院長蘇貞昌，由於過去蔣萬安與蘇貞昌常在立法院爆發口水戰，甚至上演「反質詢」戲碼，因此格外引發各界關注。蔣萬安質詢砲轟國產高端疫苗不獲國際認可，去日本要自費PCR，也看不到高端第三期實驗報告，要求政府應給國人清楚交代。不過，蘇貞昌則回，國家自己生產疫苗，最能保護國人健康。蔣萬安聽聞則怒批，他當然挺國產疫苗，但不是投機進行股價炒作的。
立法院下午質詢，蔣萬安質詢表示，今日本開放自由行，但認可新冠疫苗中並無高端，打高端的民眾赴日還要自費3500元，2021年5月指揮中心還採購了500萬劑。他痛批，當時曾引發專家學者質疑，高端有無辦法得到國際認證？透過免疫橋接能取代第三期完整實驗？有沒有保護力？如今看來當時的質疑都已驗證。
蔣萬安追問，今天國人想要知道，高端能不能得到WHO（世界衛生組織）認證？去日本能不能不做PCR？無法看到高端第三期報告，還能否成次世代疫苗？這些都給民眾很大疑慮。
蔣萬安表示，高端不斷過去釋出訊息，使其股價波動，金管會也為此移送9次，種種疑慮到現在政府都無法清楚說明；他更批，之前政府不斷說研發國產疫苗，現在看來都是大內宣。
蘇貞昌答詢則說，疫苗是戰略物資。話還沒說完，蔣萬安再問，政府是否還要持續採購高端？蘇貞昌回應，國家能自己生產疫苗，最能保護國人健康。聞此蔣萬安怒批，「我當然支持國產疫苗」，但支持的是獲得國際、WHO認證台灣隊疫苗，而不是投機進行股價炒作。