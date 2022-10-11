蔣孝嚴沒幫蔣萬安站台？柯文哲：他爸爸身上掛了太多炸彈
台北市長參選人黃珊珊近日頻頻被問到，親民黨主席宋楚瑜是否會為其站台一事。而黃珊珊今（11）日也反問，為何外界不會詢問「蔣孝嚴沒替蔣萬安站台，結果一直問她宋楚瑜站台與否？」對此台北市長柯文哲今日受訪時也被問到該議題，不過柯則直言「可能蔣萬安他爸身上掛了太多炸彈，萬一太靠近一引爆，一定太危險了。」
針對昨日國慶日，國民黨主席朱立倫與台北市長參選人蔣萬安，不約而同向支持者呼籲，希望能夠「集中選票」，也被外界直指是國民黨內部認為黃珊珊比想像中要強得多？對此柯文哲今日受訪時直言，蔣萬安從頭到尾都只希望「集中選票」，因為除了這招以外他也沒有其他招式了。
「我看他現在也不敢談政見，因為談政見、跟人家辯論，他一定不敢。」柯文哲直言，蔣萬安很積極在跑基層跟婆婆媽媽握手拉 票，雖然理論上民主政治，應該是大家可以證明誰有能力治理這個城市，「不過現在也沒辦法，似乎已經變成比誰比較可愛。」
至於針對黃珊珊反問外界為何不去質疑蔣孝嚴沒替蔣萬安站台一事，柯文哲也直言「兒子選舉、老爸從來都沒出現，這很奇怪。」並強調蔣孝嚴身上可能掛了太多「炸彈」，只要民進黨一引爆，恐怕就會影響到蔣萬安，「所以我說，民進黨治國不怎麼樣，選舉是一流的」，也似乎暗指著民進黨還有很多蔣孝嚴的爆料未出手。